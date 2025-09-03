సొరకాయ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మరి అలాంటి దోసకాయతో ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలంటే.
కావలసిన పదార్థాలు.. సొరకాయ తురుము :ఒక కప్పు ఇడ్లీ రవ్వ :అరకప్పు కొబ్బరి తురుము :ముప్పావు కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా, రెండు పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు.
ముందుగా సొరకాయని బాగా కడుక్కొని.. చెక్కు మొత్తం తీసేసి గింజలు లేకుండా తురుముకోవాలి.
ఇప్పుడు మరో గిన్నెలో ముందుగా చేసుకున్న సొరకాయ తురుము, అరకప్పు ఇడ్లీ రవ్వ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
ఇప్పుడు పచ్చ కొబ్బరి తురుమును.. సొరకాయ-రవ్వ మిశ్రమంలో వేయాలి. ఇందులోనే కొత్తిమీర అలానే రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసి కలుపుకోవాలి.
ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక గంట సేపు పక్కన పెట్టేసి.. ఉదయాన్నే ఇడ్లీ పాత్రల్లో ఇడ్లి లాగా పెట్టుకోవాలి.
20 నిమిషాల గుడికిచ్చిన తరువాత దించేస్తే.. రుచికరమైన.. సొరకాయ ఇడ్లీ రెడీ.