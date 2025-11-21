మజ్జిగ పులుసు ఆంధ్ర వంటల్లో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన సూపర్ డిష్.
కావలసిన పదార్థాలు: పెరుగుతో బాగా చిలికిన మజ్జిగ రెండు గ్లాసులు, రెండు తరిగిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, కరివేపాకు
ముందుగా బాంఢలిలో నూనె వేసుకొని అందులో.. జీలకర్ర, తిరగమాత గింజలు అన్ని వేసుకున్నాక .. ఉల్లిపాయ వేసుకొని వేయించుకోవాలి.
ఆ తరువాత అందులోనే బాగా తరిగిన..పచ్చిమిరపకాయలు, కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు వేసుకొని బాగా వేగిన తర్వాత.. ఈ మిశ్రమాన్ని మజ్జిగలో పోసుకోవాలి.
ఈ మజ్జిగ పులుసు కడుపును చల్లబరచి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
వేడికాలంలో శరీరానికి చల్లదనం ఇస్తుంది.
అన్నంతో తింటే మజ్జిగ పులుసు అద్భుతమైన రుచిని ఇస్తుంది.
