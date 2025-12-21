Leaf Selection

రుచికరమైన మునగాకు పొడి కోసం..తాజా మునగ ఆకులను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. పసుపు రంగు వచ్చిన ఆకులు తీసుకోకూడదు.

Vishnupriya
Dec 21,2025
';

Cleaning Care

ఆకులను బాగా కడిగి నీరు పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. తేమ ఉంటే పొడి పాడవుతుంది.

 ';

Shade Dry

నేరుగా ఎండలో కాకుండా నీడలో ఆరబెట్టాలి. అలా చేస్తే పోషకాలు నిలుస్తాయి.

 ';

Grinding Step

బాగా ఆరిన తర్వాత మిక్సీలో మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి. గడ్డలు లేకుండా చూడాలి.

 ';

Flavor Touch

కొద్దిగా జీలకర్ర లేదా వెల్లుల్లి పొడి కలిపితే రుచి పెరుగుతుంది.

';

Storage Tip

గాలి తాకని డబ్బాలో నిల్వ చేయాలి. నెలల పాటు ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది.

 ';

Daily Use

అన్నం, కూరల్లో కలిపి తింటే ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది.

 ';

VIEW ALL

 Nutrition Facts: ఈ ఆకుల పొడి తింటే జుట్టు నుంచి చర్మం వరకు మెరిసిపోతాయ్..!!

Detox Overnight: రాత్రికి రాత్రే మీ కడుపు క్లీన్ అవ్వాలంటే ఎలానో తెలుసా?

Glowing Skin: అందంగా కనిపించాలంటే బ్యూటీ పార్లర్ వెళ్లక్కర్లేదు.. ఇంట్లోనే ఫేషియల్ చేసుకోండిలా..!

Weight Loss Fennel Cardamom: ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో ఈ చిన్న గింజలు తింటే బరువు తగ్గుతారట..!!
Read Next Story