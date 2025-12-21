రుచికరమైన మునగాకు పొడి కోసం..తాజా మునగ ఆకులను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. పసుపు రంగు వచ్చిన ఆకులు తీసుకోకూడదు.
ఆకులను బాగా కడిగి నీరు పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. తేమ ఉంటే పొడి పాడవుతుంది.
నేరుగా ఎండలో కాకుండా నీడలో ఆరబెట్టాలి. అలా చేస్తే పోషకాలు నిలుస్తాయి.
బాగా ఆరిన తర్వాత మిక్సీలో మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి. గడ్డలు లేకుండా చూడాలి.
కొద్దిగా జీలకర్ర లేదా వెల్లుల్లి పొడి కలిపితే రుచి పెరుగుతుంది.
గాలి తాకని డబ్బాలో నిల్వ చేయాలి. నెలల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది.
అన్నం, కూరల్లో కలిపి తింటే ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది.