Ingredients

కావలసిన పదార్థాలు: అల్లం ముక్కలు, ఎర్ర మిర్చి, పులుసు కోసం చింతపండు, ఉప్పు, నువ్వులు, కొద్దిగా బెల్లం సిద్ధం చేసుకోవాలి.

Vishnupriya
Oct 08,2025
';

Roasting

మొదట ఎర్ర మిర్చి, నువ్వులు కొద్దిగా వేయించాలి. ఇవి రుచి, సువాసనను పెంచుతాయి.

 ';

Grinding

వేయించిన వాటితో పాటు అల్లం ముక్కలు, చింతపండు, బెల్లం, ఉప్పు వేసి మిక్సీలో గ్రైండ్ చేయాలి.

 ';

Tempering

పాన్‌లో నూనె వేసి ఆవాలు, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి వేయించి.. ఆ చట్నీలో కలపాలి.

 ';

Taste Factor

అల్లం యొక్క పుల్లటి, కారం..తీపి రుచి కలగలిసి జివ్వుమనిపించే ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది.

 ';

Best Combo

ఇది ఇడ్లీ, దోస.. ఉప్మా వంటి వంటలతో తింటే రుచి రెట్టింపు అవుతుంది.

 ';

Final Tip

ఫ్రిజ్‌లో పెట్టుకుంటే రెండు రోజులు తాజాగా ఉంటుంది. అసలైన ఆంధ్ర స్టైల్ అల్లం చట్నీ ఇదే!

 ';

VIEW ALL

Weight Loss Fruit: పొట్ట కొవ్వుని పూర్తిగా పీల్చేసే.. పండు.. ఇది తింటే పొట్ట ఇక లోపలికి వెళ్లిపోవడం ఖాయం..

Hair Care: బట్టతల ఉన్నవాళ్లు షాంపూ ఇలా వాడితే ఇక అంతే సంగతులు.. ఉన్న జుట్టు కూడా రాలిపోతుంది!

Hair Growth Oil: ఈ రెండు నూనెలు కలిపి పెట్టుకుంటే.. ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు

Nizam All time Top 10 share Movies: నైజాం గడ్డపై అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన టాప్ 10 చిత్రాలు..OG ప్లేస్ ఎక్కడంటే..
Read Next Story