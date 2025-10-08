కావలసిన పదార్థాలు: అల్లం ముక్కలు, ఎర్ర మిర్చి, పులుసు కోసం చింతపండు, ఉప్పు, నువ్వులు, కొద్దిగా బెల్లం సిద్ధం చేసుకోవాలి.
మొదట ఎర్ర మిర్చి, నువ్వులు కొద్దిగా వేయించాలి. ఇవి రుచి, సువాసనను పెంచుతాయి.
వేయించిన వాటితో పాటు అల్లం ముక్కలు, చింతపండు, బెల్లం, ఉప్పు వేసి మిక్సీలో గ్రైండ్ చేయాలి.
పాన్లో నూనె వేసి ఆవాలు, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి వేయించి.. ఆ చట్నీలో కలపాలి.
అల్లం యొక్క పుల్లటి, కారం..తీపి రుచి కలగలిసి జివ్వుమనిపించే ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది.
ఇది ఇడ్లీ, దోస.. ఉప్మా వంటి వంటలతో తింటే రుచి రెట్టింపు అవుతుంది.
ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే రెండు రోజులు తాజాగా ఉంటుంది. అసలైన ఆంధ్ర స్టైల్ అల్లం చట్నీ ఇదే!
