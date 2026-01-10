Travel Sickness: ట్రావెల్‌ చేస్తే వాంతులు అవుతున్నాయా? ఇంట్లోనే పరిష్కారం..!

Renuka Godugu
Jan 10,2026
Travel Sickness‌..

ట్రావెల్‌ సక్నెస్‌ అంటే ప్రయాణాల్లో వాంతులు అవ్వడం, ఇలా ఉంటే అల్లం తినండి

Health Problem..

ఇది చాలామందికి ఎదురయ్యే ఆరోగ్య సమస్య.

Herbal Teas

ప్రయాణం ముందు హెర్బల్ టీ తీసుకోవాలి

Travel Sickness‌ Symptoms..

దీని లక్షణాలు తల తిరగడం, కడుపులో అసౌకర్యం, వికారం, మోషన్‌ సిక్నెస్‌

Daily Exercise..

ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి.

Lemon Remedy..

నిమ్మకాయ మీతోపాటు తీసుకెళ్లి వాసన చూడండి

Easy Digestion..

ప్రయాణానికి ముందు జీర్ణమయ్యే ఫుడ్స్‌ తీసుకోవాలి

Avoid Heavy Foods..

హెవీ ఫుడ్స్‌ తీసుకుంటే వికారం తలతిరగం జరుగుతుంది.

(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)

