ట్రావెల్ సక్నెస్ అంటే ప్రయాణాల్లో వాంతులు అవ్వడం, ఇలా ఉంటే అల్లం తినండి
ఇది చాలామందికి ఎదురయ్యే ఆరోగ్య సమస్య.
ప్రయాణం ముందు హెర్బల్ టీ తీసుకోవాలి
దీని లక్షణాలు తల తిరగడం, కడుపులో అసౌకర్యం, వికారం, మోషన్ సిక్నెస్
ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
నిమ్మకాయ మీతోపాటు తీసుకెళ్లి వాసన చూడండి
ప్రయాణానికి ముందు జీర్ణమయ్యే ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి
హెవీ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే వికారం తలతిరగం జరుగుతుంది.
(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)