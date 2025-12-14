అన్నం తిన్న వెంటనే 10 నిమిషాలు నడిస్తే షుగర్ నియంత్రణలో ఉంటుంది. రక్తంలో చక్కెర ఒక్కసారిగా పెరగదు.
అన్నంతో పాటు కూరగాయలు తినడం చాలా అవసరం. ఫైబర్ వల్ల షుగర్ శోషణ నెమ్మదిగా జరుగుతుంది.
అన్నం మోతాదును తగ్గిస్తే షుగర్ స్పైక్ తగ్గుతుంది. ప్లేట్ సగం అన్నం కాకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
భోజనం తర్వాత గోరువెచ్చని నీరు తాగితే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. ఇది షుగర్ స్థాయిని స్థిరంగా ఉంచుతుంది.
అన్నం తిన్న వెంటనే పడుకోవద్దు. అలా చేస్తే షుగర్ వేగంగా పెరుగుతుంది.
అన్నంతో పాటు పప్పు లేదా పెరుగు ఉంటే మంచిది. ఇవి షుగర్ పెరుగుదలను తగ్గిస్తాయి.
ఈ అలవాట్లు రోజూ పాటిస్తే షుగర్ అదుపులో ఉంటుంది. మందుల అవసరం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.