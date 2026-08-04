Snake Bite: వర్షాకాలంలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే.. పాము కాటు నుంచి సులువుగా బైటపడవచ్చు..!
ఇళ్లలో సువాసన గల పూల చెట్లు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి.
ఇతర సీజన్ లలో కంటే వర్షాకాలంలో చాలా మంది కోబ్రాల కాటున పడతారు.
కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పాముల కాటు నుంచి ఈజీగా బైటపడవచ్చు.
పొలాల్లోకి వెళ్లేవారు తప్పనిసరిగా వాటర్ ప్రూఫ్ బూట్లను వేసుకొవాలి.
కోబ్రాల కాటు నుంచి బైటపడాలంటే దట్టమైన చెట్లు, పొదల్లోకి జాగ్రత్తగా వెళ్లాలి.
రాత్రి పూట చెట్లు, చెమల్లోకి వెళ్లడం మానేయాలి.
కోబ్రాలు బూట్లలోకిి, కార్లు, ఇంట్లో సజ్జల మీద నక్కి దాక్కుంటాయి.
ఇళ్ల ఎంట్రీ వద్ద డోర్లకు రంధ్రాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
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