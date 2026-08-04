Snake Bite: వర్షాకాలంలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే.. పాము కాటు నుంచి సులువుగా బైటపడవచ్చు..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 04, 2026

ఇళ్లలో సువాసన గల పూల చెట్లు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 04, 2026

ఇతర సీజన్ లలో కంటే వర్షాకాలంలో చాలా మంది కోబ్రాల కాటున పడతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 04, 2026

కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పాముల కాటు నుంచి ఈజీగా బైటపడవచ్చు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 04, 2026

పొలాల్లోకి వెళ్లేవారు తప్పనిసరిగా వాటర్ ప్రూఫ్ బూట్లను వేసుకొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 04, 2026

కోబ్రాల కాటు నుంచి బైటపడాలంటే దట్టమైన చెట్లు, పొదల్లోకి జాగ్రత్తగా వెళ్లాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 04, 2026

రాత్రి పూట చెట్లు, చెమల్లోకి వెళ్లడం మానేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 04, 2026

కోబ్రాలు బూట్లలోకిి, కార్లు, ఇంట్లో సజ్జల మీద నక్కి దాక్కుంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 04, 2026

ఇళ్ల ఎంట్రీ వద్ద డోర్లకు రంధ్రాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 04, 2026

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