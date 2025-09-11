Diabetes Control

డయాబెటిస్ సమస్య చాలా మందిని బాధిస్తోంది. ముఖ్యంగా షుగర్ లెవల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యంపై.. తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.

Vishnupriya
Sep 11,2025
';

Natural Remedy

ఇలాంటి వాళ్లకి సహజంగా ఉపయోగపడే ఒక అద్భుతమైన పద్ధతి మెంతుల నీళ్లు..తాగడం.

 ';

Fenugreek Seeds

రాత్రి ఒక గ్లాస్ నీళ్లలో రెండు స్పూన్లు మెంతులు నానబెట్టి ఉదయం ఖాళీ కడుపున.. ఆ నీళ్లను తాగాలి.

 ';

Blood Sugar Levels

ఇలా క్రమం తప్పకుండా తాగితే షుగర్ 300 పైన ఉన్న వాళ్లలో కూడా 100కి తగ్గే అవకాశముంది.

 ';

Insulin Support

మెంతులు శరీరంలో ఇన్సులిన్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. దీని వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి.

 ';

Daily Practice

ప్రతిరోజూ ఈ నీళ్లు తాగే అలవాటు చేసుకుంటే షుగర్ కంట్రోల్ తో పాటు జీర్ణక్రియ కూడా బాగా జరుగుతుంది.

 ';

Health Benefit

చిన్న అలవాటు అయినా.. దీని ఫలితం డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లకి మహా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది..

 ';

VIEW ALL

Depression: మీ డిప్రెషన్‌ తగ్గాలంటే ఇలా చేయండి..

Hero Simbu: హీరో సూర్య కన్నా శింబు ఆస్తులు ఎంత ఎక్కువ తెలుసా?

Apple peel: ఆపిల్‌ తొక్కే కదా అని తీసి పారేస్తున్నారా.. ఈ బెనిఫిట్స్ తెలిస్తే ఇక వదిలే ప్రసక్తే లేదంటారు..!

Heart Attack: అలారం శబ్దంతో హార్ట్‌ అటాక్‌ ముప్పు..!
Read Next Story