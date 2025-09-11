డయాబెటిస్ సమస్య చాలా మందిని బాధిస్తోంది. ముఖ్యంగా షుగర్ లెవల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యంపై.. తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
ఇలాంటి వాళ్లకి సహజంగా ఉపయోగపడే ఒక అద్భుతమైన పద్ధతి మెంతుల నీళ్లు..తాగడం.
రాత్రి ఒక గ్లాస్ నీళ్లలో రెండు స్పూన్లు మెంతులు నానబెట్టి ఉదయం ఖాళీ కడుపున.. ఆ నీళ్లను తాగాలి.
ఇలా క్రమం తప్పకుండా తాగితే షుగర్ 300 పైన ఉన్న వాళ్లలో కూడా 100కి తగ్గే అవకాశముంది.
మెంతులు శరీరంలో ఇన్సులిన్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. దీని వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి.
ప్రతిరోజూ ఈ నీళ్లు తాగే అలవాటు చేసుకుంటే షుగర్ కంట్రోల్ తో పాటు జీర్ణక్రియ కూడా బాగా జరుగుతుంది.
చిన్న అలవాటు అయినా.. దీని ఫలితం డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్లకి మహా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది..