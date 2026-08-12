White Hair: తెల్ల జుట్టు వస్తోందా? ఈ ఉసిరి నూనెతో శాశ్వతంగా చెక్..
తెల్ల జుట్టుతో బాధపడేవారిలో జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి.
చాలా చిన్న వయసుల్లోనే ఈ తెల్ల జుట్టు సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అయితే, దీనిని నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
తెల్ల జుట్టు తగ్గించుకోవడానికి హెయిర్ డైలను కూడా ఎక్కువగా వినియోగిస్తూ ఉంటారు..
కొంతమంది తెల్ల జుట్టు ఉన్నవారు ఖరీదైన షాంపూలు కూడా వినియోగిస్తున్నారు. వీటిని వినియోగించినప్పటికీ మంచి ఫలితాలు పొందలేకపోతున్నారు.
అయితే, తెల్ల జుట్టుతో బాధపడేవారికి హోమ్ రెమిడీ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
ఉసిరితో పాటు కొబ్బరి నూనె రెమిడీ తెల్ల జుట్టు నుంచి సులభంగా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
ఉసిరిలో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి తెల్ల జుట్టును నల్లగా మార్చడంలో ఎంతగానో పనిచేస్తాయి.
ఈ నూనె తయారు చేసుకోవడానికి కొన్ని ఎండిన ఉసిరి ముక్కలను కొబ్బరి నూనెలో వేసి అవి నల్లగా మారే వరకు వేడి చేయండి.
ఆ నూనె చల్లారాక తలకు బాగా పట్టించి మర్దన చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.. రాత్రంతా అలాగే ఉంచి.. మరుసటి రోజు ఉదయం షాంపూతో తలస్నానం చేయండి.
ఇలా వారంలో మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు చేస్తే సులభంగా తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారిపోతుంది.
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