White Hair: తెల్ల జుట్టు వస్తోందా? ఈ ఉసిరి నూనెతో శాశ్వతంగా చెక్..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 12, 2026

తెల్ల జుట్టుతో బాధపడేవారిలో జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 12, 2026

చాలా చిన్న వయసుల్లోనే ఈ తెల్ల జుట్టు సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అయితే, దీనిని నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 12, 2026

తెల్ల జుట్టు తగ్గించుకోవడానికి హెయిర్‌ డైలను కూడా ఎక్కువగా వినియోగిస్తూ ఉంటారు..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 12, 2026

కొంతమంది తెల్ల జుట్టు ఉన్నవారు ఖరీదైన షాంపూలు కూడా వినియోగిస్తున్నారు. వీటిని వినియోగించినప్పటికీ మంచి ఫలితాలు పొందలేకపోతున్నారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 12, 2026

అయితే, తెల్ల జుట్టుతో బాధపడేవారికి హోమ్‌ రెమిడీ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 12, 2026

ఉసిరితో పాటు కొబ్బరి నూనె రెమిడీ తెల్ల జుట్టు నుంచి సులభంగా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 12, 2026

ఉసిరిలో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి తెల్ల జుట్టును నల్లగా మార్చడంలో ఎంతగానో పనిచేస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 12, 2026

ఈ నూనె తయారు చేసుకోవడానికి కొన్ని ఎండిన ఉసిరి ముక్కలను కొబ్బరి నూనెలో వేసి అవి నల్లగా మారే వరకు వేడి చేయండి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 12, 2026

ఆ నూనె చల్లారాక తలకు బాగా పట్టించి మర్దన చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.. రాత్రంతా అలాగే ఉంచి.. మరుసటి రోజు ఉదయం షాంపూతో తలస్నానం చేయండి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 12, 2026

ఇలా వారంలో మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు చేస్తే సులభంగా తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారిపోతుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 12, 2026

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