ఇలా చేస్తే అల్లం వారం పోటు తాజాగా ఉంటుంది..!

Published by: Renuka Godugu | Aug 28, 2026

అల్లం తొక్క తీయకుండా అలాగే ఉంచండి

Published by: Renuka Godugu | Aug 28, 2026

అల్లం ఒక పేపర్ టవల్‌లో చుట్టి ఉంచడం వల్ల అదనపు నీటిని గ్రహించేస్తుంది

Published by: Renuka Godugu | Aug 28, 2026

ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ లో చుట్టి ఉంచాలి

Published by: Renuka Godugu | Aug 28, 2026

వీటిని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసి ఉండటం వల్ల వారం పాటు నిల్వ ఉంటుంది

Published by: Renuka Godugu | Aug 28, 2026

అయితే అల్లం అనేది తొక్క తీసి స్టోర్ చేయడం వల్ల పాడవుతుంది

Published by: Renuka Godugu | Aug 28, 2026

వీటిని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో పెట్టి ఫ్రీజర్ లో స్టోర్ చేస్తే ఎక్కువ కాలం పాటు నిల్వ ఉంటుంది

Published by: Renuka Godugu | Aug 28, 2026

(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

Published by: Renuka Godugu | Aug 28, 2026

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