ఇలా చేస్తే అల్లం వారం పోటు తాజాగా ఉంటుంది..!

అల్లం తొక్క తీయకుండా అలాగే ఉంచండి
అల్లం ఒక పేపర్ టవల్లో చుట్టి ఉంచడం వల్ల అదనపు నీటిని గ్రహించేస్తుంది
ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ లో చుట్టి ఉంచాలి
వీటిని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసి ఉండటం వల్ల వారం పాటు నిల్వ ఉంటుంది
అయితే అల్లం అనేది తొక్క తీసి స్టోర్ చేయడం వల్ల పాడవుతుంది
వీటిని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో పెట్టి ఫ్రీజర్ లో స్టోర్ చేస్తే ఎక్కువ కాలం పాటు నిల్వ ఉంటుంది
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