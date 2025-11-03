తెల్లజుట్టు నల్లగా మార్చుకునేందుకు మార్కెట్లో దొరికే ఎన్నో రకాల ఉత్పత్తులు వాడుతుంటాం.
తాత్కాలిక ఫలితం ఇచ్చిన జుట్టు డ్యామేజ్ అవుతుంది. కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలతో తెల్ల జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు.
ఒక పాన్ లో కొబ్బరి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు వేడి నూనెలో ఉసిరికాయలు మెంతుల పొడి వేయాలి.
ఈ పేస్టును దాని రంగు మారేంత వరకు మరగించాలి.
ఔషధ గుణాలతో ఉన్న ఈ మిశ్రమం చల్లగా మారిన తర్వాత జుట్టుకు అప్లయ్ చేసుకోవాలి.
దాదాపు 15 నుంచి 20 నిమిషాల తర్వాత తలస్నానం చేయాలి.
ఇలా చేయడం వల్ల తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారుతుంది.
జుట్టు నల్లబడటమే కాకుండా జుట్టును ఆరోగ్యంగా సిల్కీగా ఉంచుతుంది.
ఈ పేస్టు వారానికి ఒకసారి లేదా రెండు సార్లు ఉపయోగించుకోవచ్చు.