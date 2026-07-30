Hair Care: విపరీతంగా జుట్టు ఊడిపోతుందా? మందార పువ్వుతో ఇలా చెక్ చెప్పండి..!

Published by: Vishnupriya | Jul 30, 2026

Mix with Coconut Oil మందార పువ్వులను కొబ్బరి నూనెలో మరిగించి చల్లారిన తర్వాత తలకు మసాజ్ చేయవచ్చు. ఇది తల చర్మానికి తేమను అందించడంలో సహాయపడుతుంది.

Published by: Vishnupriya | Jul 30, 2026

Healthy Scalp మందారలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు తల చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఉపయోగపడవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Jul 30, 2026

Avoid Harsh Chemicals తరచూ కెమికల్ ఉత్పత్తులు వాడటం జుట్టు దెబ్బతినే అవకాశం పెంచుతుంది. సహజ సంరక్షణ కూడా అవసరం.

Published by: Vishnupriya | Jul 30, 2026

Eat Protein Foods జుట్టు ఆరోగ్యానికి గుడ్లు, పప్పులు, నట్స్ వంటి ప్రోటీన్ ఆహారం తీసుకోవడం కూడా ముఖ్యం.

Published by: Vishnupriya | Jul 30, 2026

Consult a Doctor జుట్టు అధికంగా రాలడం లేదా బట్టతల మచ్చలు కనిపిస్తే డెర్మటాలజిస్టును సంప్రదించండి.

Published by: Vishnupriya | Jul 30, 2026

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. సహజ పదార్థాలు వాడే ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయడం మంచిది.

Published by: Vishnupriya | Jul 30, 2026

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