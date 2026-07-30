Hair Care: విపరీతంగా జుట్టు ఊడిపోతుందా? మందార పువ్వుతో ఇలా చెక్ చెప్పండి..!
Mix with Coconut Oil మందార పువ్వులను కొబ్బరి నూనెలో మరిగించి చల్లారిన తర్వాత తలకు మసాజ్ చేయవచ్చు. ఇది తల చర్మానికి తేమను అందించడంలో సహాయపడుతుంది.
Healthy Scalp మందారలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు తల చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఉపయోగపడవచ్చు.
Avoid Harsh Chemicals తరచూ కెమికల్ ఉత్పత్తులు వాడటం జుట్టు దెబ్బతినే అవకాశం పెంచుతుంది. సహజ సంరక్షణ కూడా అవసరం.
Eat Protein Foods జుట్టు ఆరోగ్యానికి గుడ్లు, పప్పులు, నట్స్ వంటి ప్రోటీన్ ఆహారం తీసుకోవడం కూడా ముఖ్యం.
Consult a Doctor జుట్టు అధికంగా రాలడం లేదా బట్టతల మచ్చలు కనిపిస్తే డెర్మటాలజిస్టును సంప్రదించండి.
Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. సహజ పదార్థాలు వాడే ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయడం మంచిది.
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