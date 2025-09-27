Hair Care

జుట్టు పొడవుగా, దట్టంగా ఉండాలని ప్రతీ ఒక్కరు కోరుకుంటారు.

Vishnupriya
Sep 27,2025
Tea Powder Remedy

మిగిలిపోయిన టీ పొడిని చిన్న మోతాదులో నీటితో కలిపి తలకు మసాజ్ చేస్తే జుట్టు బలపడుతుంది.

Hair Fall Control

ఇది జుట్టు రాలిపోవడం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Shine & Smoothness

నియమితంగా వాడితే జుట్టు మెరిసేలా, మృదువుగా మారుతుంది.

Root Strength

టీ పొడిలో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జుట్టు వేర్లను బలపరుస్తాయి.

Natural & Safe

సహజ పదార్థం కాబట్టి రసాయనాల అవసరం లేకుండా వాడవచ్చు.

Healthy Hair

ఈ చిట్కా పాటిస్తే పొడవైన, నిగనిగలాడే జుట్టు మీ సొంతం అవుతుంది.

