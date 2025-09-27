జుట్టు పొడవుగా, దట్టంగా ఉండాలని ప్రతీ ఒక్కరు కోరుకుంటారు.
మిగిలిపోయిన టీ పొడిని చిన్న మోతాదులో నీటితో కలిపి తలకు మసాజ్ చేస్తే జుట్టు బలపడుతుంది.
ఇది జుట్టు రాలిపోవడం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
నియమితంగా వాడితే జుట్టు మెరిసేలా, మృదువుగా మారుతుంది.
టీ పొడిలో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జుట్టు వేర్లను బలపరుస్తాయి.
సహజ పదార్థం కాబట్టి రసాయనాల అవసరం లేకుండా వాడవచ్చు.
ఈ చిట్కా పాటిస్తే పొడవైన, నిగనిగలాడే జుట్టు మీ సొంతం అవుతుంది.
