Relationship Tips: మీ రిలేషన్‎షిప్‎కు బ్రేకప్ చెప్పాలా? సింపుల్ టిప్స్ ఇవే..!!

Bhoomi
Dec 18,2025
ఏ బంధమైనా నమ్మకం అనే పునాదిపై ఉంటుంది. నమ్మకం కోల్పోయినప్పుడు ఆ బంధం బద్ధలైనట్లే. మీరు కూడా మీ రిలేషన్ బ్రేకప్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ సింపుల్ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి.

విడిపోవడం అవసరమని అర్థం చేసుకోవడం

బంధంలో నిరంతర ఒత్తిడి, విభేదాలు ఉంటే, విడిపోవడం కొన్నిసార్లు ఆరోగ్యకరమైన నిర్ణయంగా మారుతుంది. అందుకే ఒత్తిడికి లోనవడం కంటే విడిపోవడం మంచిదని అర్థం చేసుకోవాలి.

మానసికంగా ముందే సిద్ధమవ్వాలి

విడిపోవడానికి ముందు మీ భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకుని, ప్రశాంతంగా మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. ఒకరి భావాలు ఒకరు అర్థం చేసుకుని విడిపోవాలి.

సరైన సమయం, సరైన వాతావరణం

కోపంగా.. ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు విడిపోవడం గురించి మాట్లాడకండి. సరైన సమయం, సరైన వాతావరణం ఎంచుకుని.. ఒకరి భావాలు ఒకరు పంచుకుని విడిపోవడం మంచిది.

నేరుగా, స్పష్టంగా మాట్లాడండి

అస్పష్టమైన మాటలు మాట్లాడకూడదు. నేను ఈ సంబంధాన్ని కొనసాగించలేను అని నిజాయితీగా చెప్పండి. మనం చెప్పబోయే మాటలు స్పష్టంగా ఉండాలి.

సంబంధం విలువను గుర్తించండి

ఇన్ని రోజులు కలిసిన ఉన్న బంధం.. ఒక్కప్పుడు మీ ఇద్దరికి ఎంతో విలువైంది. ఆ విషయాన్ని అవతలి వ్యక్తి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి.

అసలు కారణాన్ని చెప్పండి

సాకులు, అబద్ధాలు చెప్పకూడదు. విడిపోవడానికి గల నిజమైన కారణాన్ని స్పష్టంగా వివరించండి. అప్పుడే మీరు విడిపోయినా.. మీ మధ్యలో ఎలాంటి అపోహలు ఉండవు.

మీ నిర్ణయానికి కారణాలు వివరించండి

మీరు ఎందుకు ఈ నిర్ణయానికి వచ్చారో చెప్పడం అవతలి వ్యక్తికి అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. మీరు విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు దానికి గల కారణం కూడా వివరించాలి.

అవతలి వ్యక్తి స్పందనకు అవకాశం

వారి భావాలను, మాటలను వినేందుకు సిద్ధంగా మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. మీరు విడిపోవాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పినప్పుడు.. అవతలి వ్యక్తి కూడా తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలి.

కోపం, ద్వేషం వద్దు

విడిపోవడం గౌరవంగా జరిగితే, భవిష్యత్తులో మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. కోపం, ద్వేషం పెంచుకోవద్దు. ఇవి దీర్ఘకాలంలో మీ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది.

మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి

సరైన పదాలు, సున్నితమైన ప్రవర్తనతో విడిపోవడం ఇద్దరికీ మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది. మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుతుంది. ఒకసారి విడిపోయిన తర్వాత అవతలి వ్యక్తి గురించి మర్చిపోయేందుకు మీకు సహకరిస్తుంది.

