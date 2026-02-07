ఈ 8 సూపర్ ఫుడ్స్‌తో మీ గుండె వందేళ్లు పదిలం..!

Aruna Maharaju
Feb 07,2026
ఫైబర్ రిచ్డ్ ఫుడ్స్

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు ధమనుల్లో ఫలకం పేరుకుపోయే ప్రమాదాన్ని తగ్గించి, గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.

ఓట్స్

ఓట్స్‌లో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

ఆపిల్

ఆపిల్స్‌లో పెక్టిన్ అనే కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, ధమనుల్లో ఫలకం పేరుకుపోకుండా సహాయపడుతుంది.

అవకాడో

అవకాడోలో హెల్తీ కొవ్వులు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.

బెర్రీలు

బెర్రీలలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, పాలీఫెనాల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి వాపును తగ్గించి, ధమనుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.

క్యారెట్

క్యారెట్లలో ఫైబర్, బీటా కెరోటిన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

చియా సీడ్స్

చియా విత్తనాల్లో ఫైబర్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి వాపు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

అవిసె గింజలు

అవిసె గింజలు కరిగే ఫైబర్‌కు గొప్ప మూలం. ఇవి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల నుంచి రక్షిస్తాయి.

