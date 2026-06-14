Fennel Seeds: సోంపు ప్రతిరోజూ తింటే శరీరంలో జరిగే వింతలు తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
భారతీయులు ఎక్కువగా ఆహారం తిన్న తర్వాత సోంపు తింటూ ఉంటారు. నిజానికి ఇలా తినడం శరీరానికి చాలా మంచిది.
సోంపులో శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో రకాల ఔషధ గుణాలు లభిస్తాయి. కాబట్టి రోజు తినడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.
సోంపులో ఫైబర్ ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది.. ఇది జీర్ణ క్రియను మెరుగుపరిచేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
సోంపు అతిగా తినడం వల్ల శరీరానికి కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, జింక్, మాంగనీస్ వంటి ఖనిజాలు అందుతాయి.
సోంపులో ఎక్కువగా విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, విటమిన్ బి-కాంప్లెక్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి రోజు తినడం ఎంతో మంచిది.
ముఖ్యంగా గ్యాస్ట్రిక్తతో పాటు ఆసిడిటీ వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు రోజు ఉదయాన్నే సోంపు తినడం మంచిది.
దీనిని తినడం వల్ల రక్తపోటు కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందులో పొటాషియం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది..
సోంపు తినడం వల్ల అందులో లభించే పొటాషియం రక్త పోటుపై ప్రభావం పడి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది..
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