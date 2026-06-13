Red Rice: రోజు ఎర్ర బియ్యం తింటే శరీరంలో జరిగే అద్భుతం ఇదే..
చాలామంది ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు తెల్ల బియ్యానికి బదులుగా బ్లాక్ రైస్ తో పాటు రెడ్ రైస్ తింటున్నారు.
రెడ్ రైస్ తినడం వల్ల అందులో లభించే అద్భుతమైన పోషకాలు శరీరానికి ఎంతగానో శక్తినందిస్తాయి.
ముఖ్యంగా ఇందులో ఎక్కువ మోతాదులో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ క్రియను మెరుగుపరిచేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అలాగే ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి.. ఇవి శరీరానికి అద్భుతమైన శక్తిని ఇస్తుంది.
ఇందులో విటమిన్ బి1తో పాటు విటమిన్ బి2 వంటి పోషకాలు కూడా ఉంటాయి..
ఇందులో ఐరన్, జింక్, మాంగనీస్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం పుష్కలంగా లభిస్తాయి. కాబట్టి రోజు తినడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలనుకునేవారు డైట్ లో ఈ రైస్ చేర్చుకోవడం చాలా మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇందులో లభించే కొన్ని ఖనిజాలు కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గించి గుండెను ఆరోగ్యవంతంగా చేసేందుకు సహాయపడతాయి.
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