Spinach: రోజుకో గ్లాస్ పాలకూర రసం తాగితే.. ఈ రోగాలు మాయం!
చాలామంది ఎంతో ఇష్టంగా పాలకూరతో తయారుచేసిన ఆహార పదార్థాలు తింటూ ఉంటారు.
పాలకూరతో తయారు చేసిన రసాన్ని తాగడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పాలకూర రసంలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ (విటమిన్ B9) సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.
అలాగే ఈ రసంలో ఐరన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం ఎక్కువ మొత్తంలో లభిస్తూ ఉంటాయి.
పాలకూర రసం తాగడం వల్ల శరీరానికి లూటిన్ (Lutein), జియాక్సంతిన్ (Zeaxanthin), బీటా-కెరోటిన్ వంటి శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు కూడా అందుతాయి..
రోజు ఉదయాన్నే ఒక గ్లాసు పాలకూర రసం తాగడం వల్ల రక్తహీనత వంటి సమస్యలనుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
పాలకూర రసం తాగితే రక్తపోటు కూడా నియంత్రణలో ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా ఇందులో లభించే వివిధ పోషకాలు శరీరాన్ని ఆరోగ్యవంతంగా చేసి.. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు కూడా సహాయపడతాయి..
తరచుగా చర్మ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు రోజు ఉదయాన్నే పాలకూర రసం తాగడం మంచిది..
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