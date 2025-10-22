పడుకునే ముందు ఈ పాడు పనులు అస్సలు చేయకండి!

Harish Darla
Oct 22,2025
కాఫీ

కాఫీ తాగడం వల్ల అది శరీరంలోని కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ మీద ప్రభావం చూపి నిద్ర పట్టకపోవచ్చు.

చాక్లెట్

రాత్రి భోజనం తర్వాత చాక్లెట్ తినడం వల్ల నిద్రకు భంగం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.

స్వీట్స్

నిద్రపోయే ముందు స్వీట్స్ తినడం వల్ల నిద్రలేమికి దారితీయోచ్చు.

ఎక్కువ కారంగా ఉండే ఆహారం

కారం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తినడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వచ్చి నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది.

డ్రై ఫ్రూట్స్

ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచిదే కానీ, ఎక్కువ ఫైబర్ కారణంగా కడుపులో నొప్పి రావొచ్చు. దీని వల్ల నిద్ర పట్టదు.

కొవ్వు పదార్థాలు

అధికంగా ఫ్యాట్ ఉంటే ఆహరం మాంసం, నెయ్యి ఎక్కువ ఉన్న ఆహారం జీర్ణం కావడానికి ఎంతో సమయం పట్టడం వల్ల నిద్ర ఉండదు.

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

