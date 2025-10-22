కాఫీ తాగడం వల్ల అది శరీరంలోని కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ మీద ప్రభావం చూపి నిద్ర పట్టకపోవచ్చు.
రాత్రి భోజనం తర్వాత చాక్లెట్ తినడం వల్ల నిద్రకు భంగం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
నిద్రపోయే ముందు స్వీట్స్ తినడం వల్ల నిద్రలేమికి దారితీయోచ్చు.
కారం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తినడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వచ్చి నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది.
ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచిదే కానీ, ఎక్కువ ఫైబర్ కారణంగా కడుపులో నొప్పి రావొచ్చు. దీని వల్ల నిద్ర పట్టదు.
అధికంగా ఫ్యాట్ ఉంటే ఆహరం మాంసం, నెయ్యి ఎక్కువ ఉన్న ఆహారం జీర్ణం కావడానికి ఎంతో సమయం పట్టడం వల్ల నిద్ర ఉండదు.
