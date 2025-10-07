Tasty Chutney

ఇడ్లీ దోశల్లోకి అదిరిపోయే.. కొత్తిమీర చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే..

Vishnupriya
Oct 07,2025
Ingredients

కావలసిన పదార్థాలు: కొత్తిమీర: ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి: 2, చింతపండు : చిటికెడు, ‌ఉప్పు సరిపడినంత, వెల్లుల్లి రెబ్బలు: 3, కొద్దిగా నూనె.

Preparation

అన్నింటినీ కలిపి మిక్సీలో వేసి.. గ్రైండ్ చేయాలి. కావాలంటే కొద్దిగా నిమ్మరసం కలపండి. ఆ తర్వాత తిరగమాత వేసుకోవాలి

Rich in Nutrients

కొత్తిమీరలో ఐరన్‌, విటమిన్ C, K లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందిస్తాయి.

Hair Benefits

కొత్తిమీరలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జుట్టు రాలిపోవడం తగ్గిస్తాయి. వేర్లను బలపరుస్తాయి.

Skin & Detox

ఇది చర్మానికి కాంతిని ఇచ్చి శరీరంలోని టాక్సిన్లను బయటకు తీయడంలో సహాయపడుతుంది.

Best Combo

దోస, ఇడ్లీ, అన్నం లేదా రోటీతో తింటే.. రుచి మాత్రమే కాదు..ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.

Final Tip

తాజాగా చేసిన కొత్తిమీర చట్నీ వారంలో రెండుసార్లు తింటే జుట్టు, చర్మం, ఆరోగ్యం మొత్తం మెరుగవుతుంది.

