Smart Kitchen Tip

ఈ చట్నీ పౌడర్‌ను ముందే తయారు చేసి పెట్టుకుంటే నెల రోజుల పాటు ఉపయోగించుకోవచ్చు. అవసరమైనప్పుడు నీళ్లు కలిపితే చట్నీ రెడీ.

Vishnupriya
Nov 21,2025
Perfect For Tiffins

ఇడ్లీ, దోస, వడ, ఉప్మా..ఏ టిఫిన్‌కైనా ఈ చట్నీ చాలా బాగా సరిపోతుంది.

Main Ingredients

కావలసిన పదార్థాలు వేరుశెనగలు – 1 కప్ పుట్నాల పప్పు – 1 కప్ ఎండు మిర్చి – 10 నుంచి 12 వెల్లుల్లి – 10 నుంచి 12 రెబ్బలు చింతపండు – కొద్దిగా కరివేపాకు – సరిపడా ఉప్పు – తగినంత నూనె – 1 స్పూన్ ఆవాలు – అర స్పూన్ జీలకర్ర – అర స్పూన్ పచ్చి పెసలు – 1 స్పూన్ ఎండుమ

Recipe

ముందుగా పాన్‌లో వేరుశెనగలు నూనె వేసుకొని.. పుట్నాల పప్పు వేసి వేయించాలి.

Adding Flavour

ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి, చింతపండు, కరివేపాకు, ఉప్పు వేసి కాసేపు వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అన్ని చల్లారాక పక్కకు పెట్టాలి.

Grinding Step

ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీలో వేసి వెల్లుల్లి కలిపి ముందుగా కొద్దిగా రఫ్‌గా, తర్వాత ఫైన్ పౌడర్‌గా గ్రైండ్ చేయాలి.

Storage Tip

ఈ పౌడర్ పూర్తిగా చల్లారాక గాలి చొరబడని డబ్బాలో నిల్వ చేయాలి.

Instant Method

అవసరమైనప్పుడు ఒక స్పూన్ పౌడర్ తీసుకొని నీళ్లు కలిపితే చట్నీ అవుతుంది. పాన్‌లో నూనె వేడి చేసి ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి తాలింపు వేసుకుంటే రుచి మరింత బాగుంటుంది.

