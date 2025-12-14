Natural Remedy

రాత్రి పడుకునే ముందు తేనెతో పాటు తులసి ఆకులు తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇది సహజమైన ఇంటి మందుగా పనిచేస్తుంది.

Vishnupriya
Dec 14,2025
Throat Soothing

తేనె గొంతును మృదువుగా చేస్తుంది. తులసి వాపును తగ్గిస్తుంది.

Cold Control

ఈ మిశ్రమం జలుబు వల్ల వచ్చే దగ్గును తగ్గిస్తుంది. ముక్కు దిబ్బడ కూడా తగ్గుతుంది.

Night Healing

రాత్రి సమయంలో తీసుకుంటే శరీరం నిద్రలోనే కోలుకుంటుంది. దగ్గు అటాక్స్ తగ్గిపోతాయి.

Immunity Boost

తులసి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తరచూ దగ్గు వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది.

Safe For All

పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇది తీసుకోవచ్చు. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు.

Quick Relief

కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఉపశమనం లభిస్తుంది. మందులు లేకుండానే దగ్గు అదుపులోకి వస్తుంది.

