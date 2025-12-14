రాత్రి పడుకునే ముందు తేనెతో పాటు తులసి ఆకులు తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇది సహజమైన ఇంటి మందుగా పనిచేస్తుంది.
తేనె గొంతును మృదువుగా చేస్తుంది. తులసి వాపును తగ్గిస్తుంది.
ఈ మిశ్రమం జలుబు వల్ల వచ్చే దగ్గును తగ్గిస్తుంది. ముక్కు దిబ్బడ కూడా తగ్గుతుంది.
రాత్రి సమయంలో తీసుకుంటే శరీరం నిద్రలోనే కోలుకుంటుంది. దగ్గు అటాక్స్ తగ్గిపోతాయి.
తులసి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తరచూ దగ్గు వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది.
పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇది తీసుకోవచ్చు. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు.
కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఉపశమనం లభిస్తుంది. మందులు లేకుండానే దగ్గు అదుపులోకి వస్తుంది.