Hairfall: జుట్టు రాలడం ఆగాలా? ఈ ఒక్క లోపం ఉందేమో చూసుకోండి!

హెయిర్ ఫాల్ సమస్యకు చెక్ పెట్టాలంటే మంచి షాంపూ, ఆయిల్ వాడటం సరిపోదు
డైట్ లో కొన్ని విటమిన్స్, మినరల్స్ ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి.
మనం తినే ఫుడ్ లో పాలకూర, బీట్ రూట్, జొన్నలు, బెల్లం వంటివి ఉండేలా చూసుకోవాలి.
వీటిలో ఐరన్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది.
అంతేకాదు బయోటిన్, కెరటిన్ కూడా మన హెయిర్ కు చాలా అవసరం.
కాస్ట్లీ షాంపూస్, సీరమ్స్ కంటే జుట్టుకు పోషణ ఇచ్చే ఫుడ్స్ తీసుకోవడం మంచిది.
పల్లీలు, అరటిపండు, ఓట్స్, బాదం లాంటివి కూడా డైట్ లో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
ఇవన్నీ తీసుకుంటూ, స్ట్రెస్ తగ్గించుకుంటే జుట్టు రాలే సమస్యకు చెక్ పెట్టవచ్చు.