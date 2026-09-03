Double Toned Milk: డబుల్ టోన్డ్ పాలు రోజూ తాగుతున్నారా? మీకు ఈ విషయాలు తెలుసా?
Does It Have Protein? పాలలో సహజంగా ఉండే ప్రోటీన్ డబుల్ టోన్డ్ పాలలో కూడా ఉంటుంది. శరీర కణజాలాల నిర్మాణం, నిర్వహణకు ప్రోటీన్ అవసరం కాబట్టి సమతుల్య ఆహారంలో పాలు ఉపయోగపడవచ్చు.
What About Calcium? పాలు కాల్షియం అందించే మంచి ఆహార వనరుల్లో ఒకటి. ఎముకలు, దంతాల ఆరోగ్యానికి కాల్షియం అవసరం కాబట్టి రోజువారీ ఆహారంలో సరైన కాల్షియం తీసుకోవడం ముఖ్యం.
Is It Good for Weight Management? కొవ్వు తక్కువగా ఉండటం వల్ల పూర్తి కొవ్వు పాలతో పోలిస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో కేలరీలు తక్కువగా ఉండవచ్చు. అయితే పాలు తాగడం మాత్రమే బరువు తగ్గించే మార్గం కాదు.
Who May Prefer It? తక్కువ కొవ్వు ఉన్న పాలను ఎంచుకోవాలనుకునే పెద్దలకు డబుల్ టోన్డ్ మిల్క్ ఉపయోగకరమైన ఎంపిక కావచ్చు. అయితే వ్యక్తి మొత్తం ఆహారం, కేలరీల అవసరం, ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఎంపిక చేసుకోవాలి.
How Much Is Too Much? పాలు ఆరోగ్యకరమైనవే అయినా ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పాలతో పాటు రోజంతా తీసుకునే ఇతర ఆహారాల్లో కూడా పోషక సమతుల్యత ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Disclaimer: లాక్టోస్ అసహనం, పాల అలర్జీ లేదా ప్రత్యేక వైద్య పరిస్థితులు ఉన్నవారు వైద్యుడు/డైటీషియన్ సలహాతో పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
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