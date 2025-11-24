Ghee: చలికాలంలో నెయ్యి తింటే గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిదా ? కదా? తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

Nov 24,2025
చలికాలంలో శరీర వేడి తగ్గిపోతుంది. నెయ్యి సహజంగా వేడి ఇచ్చే ఆహారం కాబట్టి శరీర మెటబాలిజం మెరుగుపడుతుంది.

నెయ్యిలో ఉన్న మంచి కొవ్వులు (Healthy Fats) శరీరానికి అవసరమైన ఎనర్జీని అందిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.

నెయ్యిలో ఉన్న ఒమెగా-3, ఒమెగా-9 ఫ్యాటీ ఆసిడ్లు గుండెకు మంచిగా పనిచేసే LDL తగ్గించి, HDL పెంచడంలో సహాయపడతాయని పరిశోధనలు సూచిస్తాయి.

చల్లగా ఉండే కాలంలో రక్తనాళాలు కొద్దిగా కుదుస్తాయి. నెయ్యి తీసుకుంటే రక్తప్రసరణ మెరుగవుతుంది.

అన్తర దహనాన్ని (Inflammation) తగ్గించే గుణాలు నెయ్యిలో ఉన్నాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం కలిగిస్తాయి.

కొద్దిపాటి నెయ్యి తినడం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది గుండెపై ఒత్తిడి తగ్గిస్తుంది.

విటమిన్స్ A, E, K వంటి గుండెకు మేలు చేసే పౌష్టికాలు నెయ్యిలో లభిస్తాయి.

శరీరంలో చెడు కొవ్వులు పేరుకాకుండా ఉండేందుకు నెయ్యి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. కానీ పరిమితిలో తీసుకుంటే మంచిది.

ఆయుర్వేదంలో నెయ్యిని గుండె బలం ఇచ్చే ఆహారంగా శతాబ్దాలుగా ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో తీసుకోవడం శరీరానికి బలం ఇస్తుంది.

అయితే అధికంగా నెయ్యి తినడం హానికరం. రోజుకు 1–2 టీస్పూన్లకంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ముఖ్యంగా గుండె సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి.

