Energy Source

బంగాళదుంప శరీరానికి శక్తి ఇస్తుంది. సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే మేలు చేస్తుంది.

Vishnupriya
Dec 19,2025
Fiber Factor

తొక్కతో తింటే ఫైబర్ లభిస్తుంది. జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.

Cooking Method

వేయించినదానికంటే ఉడికించినది మంచిది. నూనె తగ్గించి వేయించుకోవడం వల్ల అందులో ఉండే పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి.

Weight Concern

అధికంగా తింటే బరువు పెరగవచ్చు. ముఖ్యంగా వీటిని ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ లాగా తినడం వల్ల ఎన్నో అనారోగ్యాలు రావచ్చు..

Sugar Impact

డయాబెటిస్ ఉన్నవారు మోతాదు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. సరైన సమయం ముఖ్యం.

Nutrient Value

విటమిన్ C, పొటాషియం అందిస్తుంది. శరీరానికి అవసరం.

Smart Choice

సరైన విధంగా తింటే బంగాళదుంప మేలు చేస్తుంది. అలవాటు తప్పితే నష్టం.

