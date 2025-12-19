బంగాళదుంప శరీరానికి శక్తి ఇస్తుంది. సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే మేలు చేస్తుంది.
తొక్కతో తింటే ఫైబర్ లభిస్తుంది. జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.
వేయించినదానికంటే ఉడికించినది మంచిది. నూనె తగ్గించి వేయించుకోవడం వల్ల అందులో ఉండే పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి.
అధికంగా తింటే బరువు పెరగవచ్చు. ముఖ్యంగా వీటిని ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ లాగా తినడం వల్ల ఎన్నో అనారోగ్యాలు రావచ్చు..
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు మోతాదు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. సరైన సమయం ముఖ్యం.
విటమిన్ C, పొటాషియం అందిస్తుంది. శరీరానికి అవసరం.
సరైన విధంగా తింటే బంగాళదుంప మేలు చేస్తుంది. అలవాటు తప్పితే నష్టం.