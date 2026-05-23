Egg Hair Mask: జుట్టుకి కోడిగుడ్డు పెట్టడం నిజంగా మంచిదేనా..?

Published by: Vishnupriya | May 23, 2026

Helps Hair Growth జుట్టు బలహీనంగా ఉండే వారికి కోడిగుడ్డు ప్యాక్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.

Adds Natural Shine కోడిగుడ్డు జుట్టుకు సహజమైన మెరుపును ఇస్తుంది. డ్రై హెయిర్ ఉన్నవారికి ఇది మంచి టిప్‌గా చెప్పవచ్చు.

How to Apply ఒక కోడిగుడ్డులో కొద్దిగా పెరుగు లేదా కొబ్బరి నూనె కలిపి తలకు పట్టించాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రంగా కడగాలి.

Controls Hair Fall ఈ ప్యాక్ వాడటం వల్ల జుట్టు రాలడం కొంత వరకు తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా వీక్ హెయిర్ ఉన్నవారికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

Avoid Overuse అతి ఎక్కువగా వాడితే జుట్టు డ్రైగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే వారం లో ఒకసారి మాత్రమే వాడడం మంచిది.

Use Mild Shampoo కోడిగుడ్డు వాసన పోవాలంటే మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. దీంతో జుట్టు ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది.

Healthy Hair Habit సరైన ఆహారం, మంచి నిద్ర కూడా జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. కేవలం హెయిర్ ప్యాక్‌లపై మాత్రమే ఆధారపడకూడదు.

Disclaimer ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. జుట్టు సమస్యలు ఎక్కువైతే నిపుణులను సంప్రదించండి.

