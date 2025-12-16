వేడి గ్రీన్ టీ లేదా బ్లాక్ కాఫీలో తేనె కలిపితే అది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. తేనె గుణాలు నశించిపోతాయి.
అత్యంత వేడి ద్రవాల్లో తేనె కలిస్తే హానికర ప్రభావాలు కలగవచ్చు. ఆయుర్వేదం కూడా ఇది మంచిదికాదని చెబుతుంది.
బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఇది ప్రతికూలంగా మారుతుంది. ఫ్యాట్ బర్న్ ప్రభావం తగ్గుతుంది.
వేడి పానీయాల్లో తేనె జీర్ణక్రియను దెబ్బతీయవచ్చు. కడుపు సమస్యలు రావచ్చు.
టీ లేదా కాఫీ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తేనె కలపాలి. అప్పుడే లాభం ఉంటుంది.
బ్లాక్ కాఫీ, గ్రీన్ టీని తేనె లేకుండా తాగడం ఉత్తమం. అలా తాగితేనే ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
తేనె వాడకం సరైన విధంగా ఉంటే ఔషధంగా మారుతుంది. తప్పుగా వాడితే నష్టం కలిగిస్తుంది.