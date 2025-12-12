Fat Storage

బిర్యానీలో నూనె, మసాలాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో కొవ్వు.. పేరుకునేలా చేస్తాయి.

Vishnupriya
Dec 12,2025
Digestion Issues

బారువైన ఆహారం కావడంతో జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం.. సమస్యలు రావచ్చు.

Weight Gain

బిర్యానీ ఎక్కువ తినడం వల్ల.. కేలరీలు అధికమవుతాయి. దీంతో బరువు త్వరగా పెరుగుతారు.

Skin Problems

అధిక మసాలాలు శరీర వేడిని పెంచుతాయి. దీని వల్ల మొటిమలు..చర్మ సమస్యలు రావచ్చు.

Sleep Trouble

బిర్యానీ రాత్రిపూట తింటే.. శరీరం భారంగా అనిపిస్తుంది.

Heart Risk

కొన్ని బిర్యానీల్లో ఉన్న ట్రాన్స్-ఫ్యాట్స్ గుండెకు హానికరం. కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది.

Healthy Limit

వారంలో ఒకసారి తింటే సరిపోతుంది. మిగిలిన రోజుల్లో తేలికైన ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది.

