Sweet Corn: షుగర్ పేషెంట్స్ స్వీట్కార్న్ తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం షుగర్ పేషెంట్స్ మొక్కజొన్న తినొచ్చు.
సరైన మార్గంలో తింటే స్వీట్కార్న్ డయాబెటిస్ రోగులకు హానికరం కాదు.
స్వీట్కార్న్లో ఫైబర్, అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లకు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
షుగర్ వ్యాధిగ్రస్థులు తక్కువ పరిమాణంలో స్వీట్ కార్న్ తినాలి.
స్వీట్ కార్న్ను పరిమితంగా తీసుకోవటం వల్ల శరీరంలో షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉన్నట్లు అధ్యయనాల్లో తేలింది.
తాజా స్వీట్ కార్న్ను గ్రిల్ చేసి లేదా ఉడకబెట్టి తినడం వల్ల డయాబెటిక్ రోగులకు మంచి పోషకాలు అందుతాయి.
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