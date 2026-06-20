Sweet Corn: షుగర్ పేషెంట్స్ స్వీట్‌కార్న్ తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం షుగర్ పేషెంట్స్ మొక్కజొన్న తినొచ్చు.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

సరైన మార్గంలో తింటే స్వీట్‌కార్న్ డయాబెటిస్ రోగులకు హానికరం కాదు.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

స్వీట్‌కార్న్‌లో ఫైబర్, అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లకు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

షుగర్ వ్యాధిగ్రస్థులు తక్కువ పరిమాణంలో స్వీట్‌ కార్న్ తినాలి.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

స్వీట్ కార్న్‌ను పరిమితంగా తీసుకోవటం వల్ల శరీరంలో షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉన్నట్లు అధ్యయనాల్లో తేలింది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

తాజా స్వీట్ కార్న్‌ను గ్రిల్ చేసి లేదా ఉడకబెట్టి తినడం వల్ల డయాబెటిక్ రోగులకు మంచి పోషకాలు అందుతాయి.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

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