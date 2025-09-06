అయితే కాఫీలో చక్కెర బదులు బెల్లం వేసుకొని తాగితే ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది..
మరి బెల్లంతో స్ట్రాంగ్ కాఫీ పెట్టుకోవడానికి ఈ చిన్ని చిట్కా పాటించండి..
ముందుగా గోరు వెచ్చటి నీళ్లు కాచుకోండి. ఒక చిన్న గిన్నెలో రెండు స్పూన్ల కాఫీ పొడి వేసుకోండి.
అందులో ఒక స్పూన్ గోరువెచ్చటి నీళ్లు పోసుకుని ఆ కాఫీ పొడిని బాగా కలుపుకోండి.
బ్లెండర్ ఉంటే దాంతో బ్లెండ్ చెయ్యడం వల్ల అది కాస్త క్రీమీ గా వస్తుంది.
ఇప్పుడు బాగా వేడిగా ఉన్న పాలను ఆ కాఫీ క్రీములో పోయింది.
మరో క్లాసులో కొద్దిగా బెల్లం పొడి వేసుకొని తయారు చేసుకున్న కాఫీని ఆ బెల్లం తో తోరుపుకోండి. ఎంతో రుచికరమైన బెల్లం కాఫీ రెడీ..