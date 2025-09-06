Strong Coffee Recipe

అయితే కాఫీలో చక్కెర బదులు బెల్లం వేసుకొని తాగితే ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది..

Vishnupriya
Sep 06,2025
';

Perfect Coffee Recipe

మరి బెల్లంతో స్ట్రాంగ్ కాఫీ పెట్టుకోవడానికి ఈ చిన్ని చిట్కా పాటించండి..

 ';

Coffee Cream

ముందుగా గోరు వెచ్చటి నీళ్లు కాచుకోండి. ఒక చిన్న గిన్నెలో రెండు స్పూన్ల కాఫీ పొడి వేసుకోండి.

';

Jaggery Strong Coffee

అందులో ఒక స్పూన్ గోరువెచ్చటి నీళ్లు పోసుకుని ఆ కాఫీ పొడిని బాగా కలుపుకోండి.

';

Strong Coffee Recipe

బ్లెండర్ ఉంటే దాంతో బ్లెండ్ చెయ్యడం వల్ల అది కాస్త క్రీమీ గా వస్తుంది.

';

Tasty Creamy Coffee

ఇప్పుడు బాగా వేడిగా ఉన్న పాలను ఆ కాఫీ క్రీములో పోయింది.

 ';

Healthy Coffee

మరో క్లాసులో కొద్దిగా బెల్లం పొడి వేసుకొని తయారు చేసుకున్న కాఫీని ఆ బెల్లం తో తోరుపుకోండి. ఎంతో రుచికరమైన బెల్లం కాఫీ రెడీ..

 ';

VIEW ALL

Best Tiffins: బెస్ట్‌ ఈ 5 టిఫిన్లు రోజూ తింటే అనూహ్యంగా బరువు తగ్గుదల

Foods To Avoid After 30: 30 ఏళ్లు దాటిన వాళ్ళు వీటిని అస్సలు తినకూడదు..!

Sugar Control: సహజంగా షుగర్‌ కంట్రోల్‌ చేయడం ఎలా?

Mushrooms: మష్రూమ్స్ తింటే కళ్లుచెదిరే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసా?
Read Next Story