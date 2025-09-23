దివంగత నటి శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్ వరుస హిట్లతో జోరు మీదుంది. తాజాగా తల్లి శ్రీదేవి వేసుకున్న బ్లూ కలర్ చీరను తాను ధరించి వార్తల్లో నిలిచింది.
జాన్వీకపూర్ హోమ్ బాండ్ స్పెషల్ స్క్రీనింగ్ లో తన తల్లి శ్రీదేవి చీరను ధరించింది. ఆ చీరలో అందంగా కనిపించింది జాన్వీ కపూర్.
తన తల్లి చీరను కట్టుకుని జాన్వీ ప్రత్యేకంగా మెరిసింది. శ్రీదేశి చీరలో జాన్వీని చూసిన జనాలు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
ఆ ఫొటోలు బయటకు రాగానే అభిమానుల్లో నాస్టాల్జియా మూడ్ మొదలైంది. ఈ ఐకానిక్ చీరను శ్రీదేవి అనుష్క శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ మ్యారేజ్ రిసెప్షన్ష్ లో ధరించింది.
“జాన్వీ లో శ్రీదేవి కనిపిస్తోంది” అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ వెల్లువెత్తాయి.
తన తల్లి స్టైల్కి రిప్లికా లా జాన్వీ కనిపించిందని అభిమానులు పొగడ్తలు కురిపించారు.
ఈ ఫోటోలు చూసి ఫ్యాన్స్ కళ్లముందు "ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్" టైమ్లోని శ్రీదేవి గుర్తొచ్చిందని చెబుతున్నారు.
బ్లూ చీరలో జాన్వీ అందం, శ్రీదేవి కాంతిని తలపిస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
“అమ్మ వారసత్వాన్ని గౌరవించింది జాన్వీ” అంటూ సినీ ప్రేమికులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.