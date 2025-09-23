Janhvi Kapoor: ఒక్కసారిగా శ్రీదేవి గుర్తొచ్చిందిగా ..అమ్మ చీరలో జాన్వీ కిల్లింగ్ లుక్స్..!!

Bhoomi
Sep 23,2025
';

బ్లూ కలర్ చీర

దివంగత నటి శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్ వరుస హిట్లతో జోరు మీదుంది. తాజాగా తల్లి శ్రీదేవి వేసుకున్న బ్లూ కలర్ చీరను తాను ధరించి వార్తల్లో నిలిచింది.

';

హోమ్ బాండ్ స్పెషల్ స్క్రీనింగ్

జాన్వీకపూర్ హోమ్ బాండ్ స్పెషల్ స్క్రీనింగ్ లో తన తల్లి శ్రీదేవి చీరను ధరించింది. ఆ చీరలో అందంగా కనిపించింది జాన్వీ కపూర్.

 ';

తల్లి చీరను కట్టుకుని

తన తల్లి చీరను కట్టుకుని జాన్వీ ప్రత్యేకంగా మెరిసింది. శ్రీదేశి చీరలో జాన్వీని చూసిన జనాలు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

';

అనుష్క శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ మ్యారేజ్ రిసెప్షన్ష్

ఆ ఫొటోలు బయటకు రాగానే అభిమానుల్లో నాస్టాల్జియా మూడ్ మొదలైంది. ఈ ఐకానిక్ చీరను శ్రీదేవి అనుష్క శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ మ్యారేజ్ రిసెప్షన్ష్ లో ధరించింది.

';

జాన్వీ లో శ్రీదేవి కనిపిస్తోంది

“జాన్వీ లో శ్రీదేవి కనిపిస్తోంది” అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ వెల్లువెత్తాయి.

 ';

తల్లి స్టైల్‌కి రిప్లికా లా

తన తల్లి స్టైల్‌కి రిప్లికా లా జాన్వీ కనిపించిందని అభిమానులు పొగడ్తలు కురిపించారు.

 ';

ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్

ఈ ఫోటోలు చూసి ఫ్యాన్స్ కళ్లముందు "ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్" టైమ్‌లోని శ్రీదేవి గుర్తొచ్చిందని చెబుతున్నారు.

 ';

బ్లూ చీరలో జాన్వీ

బ్లూ చీరలో జాన్వీ అందం, శ్రీదేవి కాంతిని తలపిస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

 ';

అమ్మ వారసత్వాన్ని

“అమ్మ వారసత్వాన్ని గౌరవించింది జాన్వీ” అంటూ సినీ ప్రేమికులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

';

VIEW ALL

Sai Pallavi: బికినీలో సాయిపల్లవి..చూస్తే పిచ్చెక్కాల్సిందే మావ..!!

Weight Loss Tips: గుమ్మడికాయ లాంటి పొట్ట తగ్గాలి అంటే.. రాత్రిపూట ఇది తిని చూడండి

TTD: శ్రీవారి భక్తులకు పండగే.. నోరూరించే 16 రకాల వంటకాలు

Throat Care: వర్షాకాలం గొంతులో గరగర ఉంటే ఉదయాన్నే ఈ నీళ్లు తాగడం మర్చిపోకండి
Read Next Story