Janhvi Kapoor: జాన్వీ కపూర్ లేటెస్ట్ లెహంగా బ్లౌజ్ డిజైన్స్.. ఫెస్టివల్ లుక్‌కి పర్‌ఫెక్ట్ ఐడియాస్..!!

Bhoomi
Sep 18,2025
';

బ్యాక్ డోరీ డిజైన్ బ్లౌజ్:

ముత్యాల వర్ణంతో ఉన్న బ్యాక్ డోరీ బ్లౌజ్‌లో జాన్వీ కపూర్ మెరిసింది. ఈ డిజైన్ పెళ్లి అండ్ పార్టీ లుక్స్‌కి పర్‌ఫెక్ట్ అని చెప్పవచ్చు.

 ';

తెలుపు-ఊదా లెహంగా

ఈ కలర్ కాంబినేషన్‌లో ఆమె వేసుకున్న బ్లౌజ్ డిజైన్ సింపుల్‌గా ఉన్నా, హుందాగా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తోంది కదూ.

';

డిజైనర్ గోల్డెన్ లెహంగా

గోల్డెన్ లెహంగా తో బ్రాలెట్ స్టైల్ బ్లౌజ్ జాన్వీ లుక్‌కి రాయల్ టచ్ జోడించింది. ఈ డిజైన్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్‌కి ఐడియల్.

 ';

ఎంబ్రాయిడరీ లెహంగా అండ్ బ్లౌజ్:

హేవీ ఎంబ్రాయిడరీ లెహంగా, రిచ్ బ్లౌజ్ డిజైన్ జాన్వీకి క్లాసీ రాయల్టీ లుక్ ఇచ్చింది.

 ';

మిర్రర్ వర్క్ స్వీట్‌హార్ట్ నెక్‌లైన్ :

స్వీట్‌హార్ట్ నెక్‌లైన్ బ్లౌజ్‌తో జాన్వీ కపూర్ గ్లామరస్‌గా కనిపించింది. ఈ మిర్రర్ వర్క్ డిజైన్ పెళ్లికూతుళ్లకి బాగా సూట్ అవుతుంది.

 ';


జాన్వీ కపూర్ ధరించిన ఈ లెహంగా, బ్లౌజ్ డిజైన్స్ పెళ్లిళకు, పార్టీ, ఫెస్టివల్ సీజన్‌కి ట్రై చేయదగిన ట్రెండీ ఫ్యాషన్ ఇన్‌స్పిరేషన్.

 ';

VIEW ALL

Apples: బరువు తగ్గించే ఈ పండు.. తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండు..

Interesting Fact: ఏ దేశ ప్రజలు ఎక్కువగా నిద్రపోతారో తెలిస్తే పక్కా షాకవుతారు.. ఎక్కడంటే..!

Peanuts Benefits: రోజు గుప్పెడు ఉడకపెట్టిన వేరుశనగ పప్పులు తింటే.. ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా?

Weight Loss: 30 ఏళ్లు పైబడినవారు బరువు తగ్గడానికి 5 గోల్డెన్‌ టిప్స్‌..
Read Next Story