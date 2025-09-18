ముత్యాల వర్ణంతో ఉన్న బ్యాక్ డోరీ బ్లౌజ్లో జాన్వీ కపూర్ మెరిసింది. ఈ డిజైన్ పెళ్లి అండ్ పార్టీ లుక్స్కి పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పవచ్చు.
ఈ కలర్ కాంబినేషన్లో ఆమె వేసుకున్న బ్లౌజ్ డిజైన్ సింపుల్గా ఉన్నా, హుందాగా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తోంది కదూ.
గోల్డెన్ లెహంగా తో బ్రాలెట్ స్టైల్ బ్లౌజ్ జాన్వీ లుక్కి రాయల్ టచ్ జోడించింది. ఈ డిజైన్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్కి ఐడియల్.
హేవీ ఎంబ్రాయిడరీ లెహంగా, రిచ్ బ్లౌజ్ డిజైన్ జాన్వీకి క్లాసీ రాయల్టీ లుక్ ఇచ్చింది.
స్వీట్హార్ట్ నెక్లైన్ బ్లౌజ్తో జాన్వీ కపూర్ గ్లామరస్గా కనిపించింది. ఈ మిర్రర్ వర్క్ డిజైన్ పెళ్లికూతుళ్లకి బాగా సూట్ అవుతుంది.
జాన్వీ కపూర్ ధరించిన ఈ లెహంగా, బ్లౌజ్ డిజైన్స్ పెళ్లిళకు, పార్టీ, ఫెస్టివల్ సీజన్కి ట్రై చేయదగిన ట్రెండీ ఫ్యాషన్ ఇన్స్పిరేషన్.