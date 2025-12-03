శీతాకాలంలో కీళ్ల నొప్పులకు స్వస్తి పలకండి! ఇంట్లో అదిరిపోయే చిట్కాలు!
మెంతులు కీళ్లనొప్పులకు గొప్ప ఔషధం. రాత్రంతా మెంతులు నానబెట్టి ఉదయాన్ని నమలడం వల్ల కీళ్ల నొప్పి, వాపులు తగ్గిపోతాయి
ఆవనూనెలో 4, 5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉడికించి నొప్పి ఉన్న ప్రదేశంలో నూనె మర్దన చేయాలి. రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచడం సహా నొప్పిని తగ్గిస్తుంది
గోరువెచ్చని పాలలో కొద్దిగా పసులు, చిటికెడు మిరియాల పొడి కలిపి తాగడం వల్ల కీళ్లనొప్పులు తగ్గుతాయి.
అల్లం చూర్ణం చేసి దాన్ని టీ లేదా కషాయంలో తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, వాపులు తగ్గుతాయి
జీలకర్రను పాన్లో వేడి చేసి, దాన్ని ఓ గుడ్డలో చుట్టి నొప్పి ఉన్న చోట అప్లై చేయాలి.
కప్పు ఎప్సమ్ సాల్ట్ను గోరువెచ్చని నీటిలో కరిగించి, ఆ నీటిలో 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు నానబెడితే కండరాలు సడలిపోతాయి
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.