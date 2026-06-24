Jowar Roti: జొన్న రొట్టెలు తింటున్నారా? షుగర్, బరువు తగ్గడానికి నిపుణుల సలహా ఇదే!
మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో జొన్న రొట్టెలు తింటున్నారా? వీటిని రోజు తినొచ్చు..
నిజానికి వీటిని రోజు తినడం కంటే.. ఆరోగ్య నిపుణులు సూచించిన 5 రోజులు తింటే మంచిది..
ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలతో పాటు ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఖనిజాలు లభిస్తాయి.
ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలనుకునే వారు, మధుమేహం (Diabetes) ఉన్నవారు వారంలో 5 రోజులు తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది..
వీటిని ప్రతిరోజూ రాత్రి పూట లేదా మధ్యాహ్న భోజనంలో భాగంగా తీసుకుంటే అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు.
ముఖ్యంగా ఇందులో లభించే గుణాలు శరీర జీర్ణశక్తిని పెంచేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతాయి..
ఇందులో పీచు పదార్థం (Dietary Fiber), ప్రోటీన్ (Protein) కూడా ఎక్కువగా లభిస్తాయి. కాబట్టి ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకోవడం చాలా మంచిది.
జొన్నల్లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ (GI) తక్కువగా లభిస్తాయి. దీని కారణంగా షుగర్ కూడా నియంత్రణలోకి వస్తుంది.
ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తప్పకుండా రోజు ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మంచిది.
VIEW ALL
Read Next Story