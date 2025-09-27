కాళ్లు వంచి నమస్కరించే సమయంలో శరీరంలోని కండరాలు స్ట్రెచ్ అవుతుంటాయి. దీని వల్ల రక్త ప్రసరణ సరిగ్గా జరుగుతుంది. ఫలితంగా గుండెకు సహజమైన ఉపశమనం లభిస్తుంది.
మోకాళ్లు వంచడం వల్ల మోకాళ్లు, నడుము, కాళ్ల కీళ్లకు వ్యాయామం లభిస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
కాళ్లు మొక్కడం ఒక వినయపూర్వక ఆచారం. మనసులో వినయభావం పెరిగి, స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది. సైకాలజీ ప్రకారం, ఇలాంటి కృతజ్ఞతా చర్యలు మెదడులో హ్యాపినెస్ హార్మోన్లు విడుదల చేయిస్తాయి.
కాళ్లు వంచి నమస్కరించే సమయంలో కడుపు భాగం సహజంగా ప్రెషర్ పొందుతుంది. దీని వల్ల జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన అవయవాలకు మసాజ్ లాంటి ఫలితం వస్తుంది.
వంగి నమస్కరించే సమయంలో వెన్నెముక వంగుతుంది. దీని వల్ల దానిలోని గట్టి పీడన తగ్గి, ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది.
ఆధ్యాత్మికంగా, కాళ్లు మొక్కడం ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్గా పరిగణిస్తారు. మెడికల్ రీసెర్చ్ ప్రకారం కూడా, ఇలాంటి పాజిటివ్ రీచువల్స్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ను బలపరుస్తాయి.
మనసులో అహంకారం తగ్గి, వినయంతో ఉండే అలవాటు ఏర్పడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
మొత్తానికి కాళ్లు మొక్కడం ఒక ఆధ్యాత్మిక, సాంప్రదాయ ఆచారం మాత్రమే కాకుండా, శారీరకంగా, మానసికంగా కూడా చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగిస్తుందని అనుకోవచ్చు.