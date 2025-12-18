Kaju Katli Recipe: నోరూరించే కాజు కట్లీ ఇంట్లోనే టేస్టీగా చేసుకోండిలా!

Harish Darla
Dec 18,2025
';


కాజు కట్లీ కోసం క్వాలిటీ కలిగిన జీడిపప్పును తీసుకొని బాగా ఎండబెట్టాలి

 ';


ఆ తర్వాత జీడిపప్పును బాగా రుబ్బుకోవాలి. అలా అని మరీ మెత్తగా చేయకూడదు.

 ';


పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి అరకప్పు పంచదార, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించాలి

 ';


మంట తగ్గించి, జీడిపప్పు పొడిని నెమ్మదిగా వేసి చిక్కగా కాకుండా తిప్పుతూ ఉండాలి

 ';


మిశ్రమం చిక్కగా అయ్యాక, గిన్నెకు అంటుకోవడం అయ్యేంత వరకు కలియ తిప్పుతూ ఉండాలి

 ';


ఆ మిశ్రమాన్ని ప్లేట్‌పై నూనె రాసి, అది వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఆరబెట్టాలి

 ';


అది పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత సిల్వర్ పేపర్లు అంటించి డైమండ్ ఆకరంలో కట్ చేసి తినేయోచ్చు.

 ';


';

VIEW ALL

IPL 2026 Auctioneer: ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో స్పెషల్ బ్యూటీ..మల్లికా సాగర్ ఎవరో తెలుసా?

KCR Dialogues: కేసీఆర్‌ గూస్‌బంప్స్ డైలాగ్స్ ..ఒక్కొక్కడి తల పగిలిపొద్ది..!!

Relationship Tips: మీ రిలేషన్‎షిప్‎కు బ్రేకప్ చెప్పాలా? సింపుల్ టిప్స్ ఇవే..!!

Gold: భూమి దూరం.. బంగారం-వెండి దగ్గర.. ఎందుకిలా?

Read Next Story