కాజు కట్లీ కోసం క్వాలిటీ కలిగిన జీడిపప్పును తీసుకొని బాగా ఎండబెట్టాలి
ఆ తర్వాత జీడిపప్పును బాగా రుబ్బుకోవాలి. అలా అని మరీ మెత్తగా చేయకూడదు.
పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి అరకప్పు పంచదార, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించాలి
మంట తగ్గించి, జీడిపప్పు పొడిని నెమ్మదిగా వేసి చిక్కగా కాకుండా తిప్పుతూ ఉండాలి
మిశ్రమం చిక్కగా అయ్యాక, గిన్నెకు అంటుకోవడం అయ్యేంత వరకు కలియ తిప్పుతూ ఉండాలి
ఆ మిశ్రమాన్ని ప్లేట్పై నూనె రాసి, అది వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఆరబెట్టాలి
అది పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత సిల్వర్ పేపర్లు అంటించి డైమండ్ ఆకరంలో కట్ చేసి తినేయోచ్చు.