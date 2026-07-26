Kaju Katli: నోరూరించి కాజు కట్లీ ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలంటే?

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

కాజు కట్లీ కోసం క్వాలిటీ కలిగిన జీడిపప్పును తీసుకొని బాగా ఎండబెట్టాలి

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

ఆ తర్వాత జీడిపప్పును బాగా రుబ్బుకోవాలి. అలా అని మరీ మెత్తగా చేయకూడదు.

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి అరకప్పు పంచదార, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించాలి

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

మంట తగ్గించి, జీడిపప్పు పొడిని నెమ్మదిగా వేసి చిక్కగా కాకుండా తిప్పుతూ ఉండాలి

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

మిశ్రమం చిక్కగా అయ్యాక, గిన్నెకు అంటుకోవడం అయ్యేంత వరకు కలియ తిప్పుతూ ఉండాలి

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

ఆ మిశ్రమాన్ని ప్లేట్‌పై నూనె రాసి, అది వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఆరబెట్టాలి

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

అది పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత సిల్వర్ పేపర్లు అంటించి డైమండ్ ఆకరంలో కట్ చేసి తినేయోచ్చు.

Published by: Harish Darla | Jul 26, 2026

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