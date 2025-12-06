తమిళనాడు ఫేమస్ కాంచీపురం ఇడ్లీ తయారీ ఎలానో తెలుసా?
కాంచీపురంలోని వరదరాజ్ పెరుమాళ్ ఆలయంలో తయారు చేసే ఇడ్లీ ప్రసాదం ఎంతో ఫేమస్.
నానబెట్టిన బియ్యం, మినపప్పు, మెంతులు 5 గంటలు నానబెట్టి, కొద్దిగా పెరుగు వేసి రుబ్బాలి
రుబ్బిన పిండిలో మిరియాలు, జీలకర్ర, బెల్లం వేసి రాత్రంతా పులియబెట్టాలి. అలా చేసిన తర్వాతి రోజు తినడం ఎంతో మంచిది
తర్వాతి రోజు కుక్కర్ లేదా ఇడ్లీ పాత్రలో ఉడికించాలి. వాటిని వివిధ రకాల ఆకారాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు
ఇడ్లీ పాత్ర లేదా ఏదైనా గ్లాస్లో 3/4 వంతు వేసుకోని ఉండికించుకోవచ్చు.
ఇలా చేస్తే రుచికరమైన కాంచీపురం స్పెషల్ ఇడ్లీ రెడీ అవుతుంది
ఇడ్లీని డిఫరెంట్ టేస్ట్తో తినాలని అనుకునే భోజన ప్రియులకు ఇది పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ.