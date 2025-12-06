Kanchipuram Idli Recipe

తమిళనాడు ఫేమస్ కాంచీపురం ఇడ్లీ తయారీ ఎలానో తెలుసా?

Harish Darla
Dec 06,2025
';


కాంచీపురంలోని వరదరాజ్ పెరుమాళ్ ఆలయంలో తయారు చేసే ఇడ్లీ ప్రసాదం ఎంతో ఫేమస్.

 ';

కావాల్సిన పదార్థాలు

నానబెట్టిన బియ్యం, మినపప్పు, మెంతులు 5 గంటలు నానబెట్టి, కొద్దిగా పెరుగు వేసి రుబ్బాలి

 ';


రుబ్బిన పిండిలో మిరియాలు, జీలకర్ర, బెల్లం వేసి రాత్రంతా పులియబెట్టాలి. అలా చేసిన తర్వాతి రోజు తినడం ఎంతో మంచిది

 ';


తర్వాతి రోజు కుక్కర్‌ లేదా ఇడ్లీ పాత్రలో ఉడికించాలి. వాటిని వివిధ రకాల ఆకారాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు

 ';


ఇడ్లీ పాత్ర లేదా ఏదైనా గ్లాస్‌లో 3/4 వంతు వేసుకోని ఉండికించుకోవచ్చు.

 ';


ఇలా చేస్తే రుచికరమైన కాంచీపురం స్పెషల్ ఇడ్లీ రెడీ అవుతుంది

 ';


ఇడ్లీని డిఫరెంట్ టేస్ట్‌తో తినాలని అనుకునే భోజన ప్రియులకు ఇది పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ.

 ';

