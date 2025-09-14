వెజిటేబుల్ సేమియా ఉప్మా రెసిపీ.. పిల్లలు లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు..

Dharmaraju Dhurishetty
Sep 14,2025
';

పిల్లలు ఎంతో ఇష్టపడి తినే ఆహార పదార్థాల్లో సేమ్యా ఉప్మా ఒకటి. సేమ్యా ఉప్మా పిల్లలు రోజు తింటారు.

';

నిజానికి వెజిటేబుల్స్‌తో తయారు చేసిన సేమియా ఉప్మా రోజు తినడం వల్ల శరీరానికి కొన్ని రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి.

';

సేమియా ఉప్మాను ఇంట్లో ఎంతో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎలా తయారు చేసుకోవాలో? కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో తెలుసుకోండి..

 ';

సేమ్యా ఉప్మాను తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు: సేమ్యా - 1 కప్పు, ఉల్లిపాయ - 1 (చిన్నగా తరిగిన), క్యారెట్ - 1 (చిన్నగా తరిగిన), బఠానీలు - పావు కప్పు

 ';

కావలసిన పదార్థాలు: పచ్చిమిర్చి - 2-3 (సన్నగా చీల్చినవి), అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్, ఆవాలు - 1/2 టీస్పూన్, జీలకర్ర - 1/2 టీస్పూన్

 ';

కావలసిన పదార్థాలు: శెనగపప్పు - 1 టీస్పూన్, మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్, కరివేపాకు రెబ్బలు - కొన్ని, నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు, ఉప్పు - తగినంత, నీళ్ళు - 2 కప్పులు, కొత్తిమీర - కొద్దిగా

';

తయారీ విధానం: ముందుగా ఒక పెద్ద పాన్ తీసుకొని అందులో తగినంత నెయ్యి వేసుకొని సేమియాను ఎరుపు రంగు వచ్చేంతవరకు బాగా వేపుకోండి.

';

సేమియా వేగిన తర్వాత దానిని పక్కన పెట్టుకొని అదే పాన్‌లో తగినంత ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు, జీలకర్ర, శెనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేగించాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు ఎరుపు రంగులోకి వచ్చేంతవరకు వేపుకోండి.

';

నీరు మరుగుతున్న సమయంలో వేయించి పెట్టుకున్న సేమియాను వేసి బాగా ఉడికించుకోండి. ఉడికించిన తర్వాత కొత్తిమీర చల్లుకొని సర్వ్ చేసుకోండి.

 ';

అన్ని వేగిన తర్వాత చివరగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ క్యారెట్, బఠానీలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు రేపు కోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులోనే తగినంత ఉప్పు రెండు కప్పుల నీటిని వేసుకుని బాగా మరిగించుకోండి.

';

VIEW ALL

Diabetes: మధుమేహం ఉన్నవారు రెడ్ రైస్ తినొచ్చా?

Hair Wash: మీరు ఇలాంటి సబ్బును ఉపయోగిస్తున్నారా?

Food: ఆహారం ఇలా నమిలి తినండి.. వైద్యుల సూచన..

Ragi Roti: రాగి పిండితో రోటీలు.. తినడం వల్ల కలిగే లాభాలు..
Read Next Story