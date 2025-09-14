కావలసిన పదార్థాలు: శెనగపప్పు - 1 టీస్పూన్, మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్, కరివేపాకు రెబ్బలు - కొన్ని, నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు, ఉప్పు - తగినంత, నీళ్ళు - 2 కప్పులు, కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం: ముందుగా ఒక పెద్ద పాన్ తీసుకొని అందులో తగినంత నెయ్యి వేసుకొని సేమియాను ఎరుపు రంగు వచ్చేంతవరకు బాగా వేపుకోండి.
సేమియా వేగిన తర్వాత దానిని పక్కన పెట్టుకొని అదే పాన్లో తగినంత ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు, జీలకర్ర, శెనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేగించాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు ఎరుపు రంగులోకి వచ్చేంతవరకు వేపుకోండి.
నీరు మరుగుతున్న సమయంలో వేయించి పెట్టుకున్న సేమియాను వేసి బాగా ఉడికించుకోండి. ఉడికించిన తర్వాత కొత్తిమీర చల్లుకొని సర్వ్ చేసుకోండి.
అన్ని వేగిన తర్వాత చివరగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ క్యారెట్, బఠానీలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు రేపు కోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులోనే తగినంత ఉప్పు రెండు కప్పుల నీటిని వేసుకుని బాగా మరిగించుకోండి.