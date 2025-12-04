ప్రతిరోజూ బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగితే మీ శరీరంలో జరిగే మిరాకిల్స్ ఇవే..?

Aruna Maharaju
Dec 04,2025
పోషకాల గని

బీట్‌రూట్‌లో విటమిన్ ఎ, సి, బి6, ఫైబర్, పొటాషియం, జింక్, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్, కార్బోహైడ్రేట్లు, మాంగనీస్ వంటివి ఉంటాయి.

రోగనిరోధక శక్తి

బీట్‌రూట్‌లో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

బీపీ నియంత్రణ

పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండే బీట్‌రూట్ జ్యూస్‌ను రోజూ తాగడం వల్ల బీపీ నియంత్రణలో ఉంటుంది.

మెరుగైన జీర్ణక్రియ

బీట్‌రూట్‌లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.

రక్తహీనత నివారణ

రక్తహీనత ఉన్నవారు రోజూ బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగడం మంచిది. బీట్‌రూట్ ఐరన్‌ ఉంటుంది.

లివర్ ఆరోగ్యం

లివర్ లో కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని తగ్గించడానికి బీట్‌రూట్ సహాయపడుతుంది.

బరువు తగ్గడం కోసం

బీట్‌రూట్‌లో కేలరీలు, కొవ్వు కూడా తక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

చర్మ ఆరోగ్యం కోసం

విటమిన్ సి, ఇతర యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉన్న బీట్‌రూట్ జ్యూస్‌ను రోజూ తాగడం వల్ల చర్మం మెరుస్తుంది.

