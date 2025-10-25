Water vs soft drink

కొంతమంది దాహం వేసిందంటే చాలు నీళ్లు బదులు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగుతూ ఉంటారు.. ముఖ్యంగా బిర్యానీ తింటే కూల్ డ్రింక్ ఉండాల్సిందే..

Vishnupriya
Oct 25,2025
Health risks of cold drinks

అయితే ఇలా తాగడం వల్ల ఎన్నో ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటాయి…

Body harm from soft drinks

నీటి బదులు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరానికి ఎంతో హాని కలుగుతుంది..

Sugar and caffeine effects

సాఫ్ట్ డ్రింక్ లో చక్కెర, కెఫిన్ రసాయనాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకనే ఇవి నీళ్లలాగా దాహం తీర్చవు.

Kidney problems

ఇందువల్ల కిడ్నీ సమస్యలు లాంటివి కూడా అధికంగా వస్తాయి.

Diabetes risk

అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మధుమేహం సమస్య కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల అధికమవుతుంది.

Heart diseases

అంతేకాకుండా గుండె సంబంధిత వ్యాధులు కూడా ఎక్కువగా వస్తాయి.

Healthy drinking habits

కాబట్టి కూల్ డ్రింక్స్ తాగకుండా ఎక్కువగా నీరు తాగడం ఉత్తమం.

