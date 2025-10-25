కొంతమంది దాహం వేసిందంటే చాలు నీళ్లు బదులు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగుతూ ఉంటారు.. ముఖ్యంగా బిర్యానీ తింటే కూల్ డ్రింక్ ఉండాల్సిందే..
అయితే ఇలా తాగడం వల్ల ఎన్నో ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటాయి…
నీటి బదులు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరానికి ఎంతో హాని కలుగుతుంది..
సాఫ్ట్ డ్రింక్ లో చక్కెర, కెఫిన్ రసాయనాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకనే ఇవి నీళ్లలాగా దాహం తీర్చవు.
ఇందువల్ల కిడ్నీ సమస్యలు లాంటివి కూడా అధికంగా వస్తాయి.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మధుమేహం సమస్య కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల అధికమవుతుంది.
అంతేకాకుండా గుండె సంబంధిత వ్యాధులు కూడా ఎక్కువగా వస్తాయి.
కాబట్టి కూల్ డ్రింక్స్ తాగకుండా ఎక్కువగా నీరు తాగడం ఉత్తమం.