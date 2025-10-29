Chutney: పల్లీలు, పుట్నాల చట్నీ కాదు.. ఈ చట్నీ అన్ని టిఫిన్స్‎కు పర్ఫెక్ట్ ఈజీగా చేయోచ్చు..!!

Oct 29,2025
ఇడ్లీ, దోసె, ఉప్మా, పెసరట్టు, వడా, బోండా ఇలా ఏ టిఫిన్ అయినా సరే పల్లీలు, పుట్నాల చట్నీ తిని బోర్ కొట్టిందా. ఏ టిఫిన్ కైనా పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అయ్యే చల్లగా, తాజాగా, రుచిగా ఉండే కొబ్బరి పుదీనా చట్నీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం.

ముందుగా తాజా కొబ్బరిని తురిమి సుమారు ఒక కప్పు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి.

పుదీనా ఆకులు

ఇప్పుడు పుదీనా ఆకులు (ఒక కట్ట) శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లన్నీ ఆరిపోయే వరకు ఉంచండి.

ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు 3నుంచి 4, అల్లం చిన్న ముక్క తీసుకోండి.

2 టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాలు

స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాలు వేయించుకోండి. ఈ పుట్నాలు చట్నీని గట్టిగా ఉంచేందుకు సహాయం చేస్తాయి.

ఉప్పు రుచికి సరిపడా

ఉప్పు రుచికి సరిపడా వేసి, కొద్దిగా చింతపండు లేదా నిమ్మరసం కలుపుకుంటే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తింటుంటే పుల్లపుల్లగా ఉంటుంది.

మెత్తగా గ్రైండ్

రెడీ చేసుకున్న ఈ పదార్థాలన్నింటినీ మిక్సీ జార్ లో వేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి. గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి.

తాలింపు కోసం

చిన్న పాన్‌లో కొద్దిగా నూనె వేడి చేసుకోవాలి. అందులో ఆవాలు, కరివేపాకు, మినప్పప్పు, ఎండు మిరపకాయ వేసి వేయించండి.

ఆ తాలింపును చట్నీపై వేసి బాగా కలపండి. తాలింపు పెడుతుంటే వాసనతోనే కడుపు నిండుతుంది. ఈ చట్నీ ఏ టిఫిన్ లోకైనా పర్ఫెక్ట్

