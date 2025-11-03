Kouju pitta: కోడిగుడ్లు కాదు.. ఈ పిట్టల గుడ్లు తింటే.. ఎముకలకు ఎంతో బలం..!!

కౌజు పిట్ట గుడ్లలో అధిక ప్రోటీన్ ఉండటం వల్ల శరీరానికి శక్తి పెరుగుతుంది. కండరాలు బలంగా మారుతాయి.

 ';


ఈ గుడ్లు తింటే నాడీ వ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని అందిస్తాయి.

 ';


రక్తంలో హీమోగ్లోబిన్ స్థాయిని పెంచి రక్తహీనతను నివారిస్తాయి.

 ';


ఈ గుడ్లలో ఉండే కోలిన్ అనే పోషకం మెదడు చురుకుదనాన్ని పెంచుతుంది.

 ';


ఇవి శరీరంలో ఉన్న హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తగ్గించి కణాల నష్టాన్ని నివారిస్తాయి.

 ';


విటమిన్ A, సెలీనియం వంటి పోషకాలు రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి.

 ';


విటమిన్ D, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ అధికంగా ఉండటంతో ఎముకల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

 ';


కౌజు పిట్ట గుడ్లలో ఉండే ఓవోమ్యుకోయిడ్ ప్రోటీన్ యాంటీ అలర్జిక్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది.

 ';


విటమిన్ E, ప్రోటీన్లు చర్మానికి మెరుపును తెస్తాయి, సహజ కాంతిని ఇస్తాయి.

 ';


తిన్న ఆహారం సులభంగా జీర్ణం అవ్వడంతో శరీరానికి తగిన శక్తి లభిస్తుంది. బద్దకం పోతుంది.

 ';

