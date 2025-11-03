కౌజు పిట్ట గుడ్లలో అధిక ప్రోటీన్ ఉండటం వల్ల శరీరానికి శక్తి పెరుగుతుంది. కండరాలు బలంగా మారుతాయి.
ఈ గుడ్లు తింటే నాడీ వ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని అందిస్తాయి.
రక్తంలో హీమోగ్లోబిన్ స్థాయిని పెంచి రక్తహీనతను నివారిస్తాయి.
ఈ గుడ్లలో ఉండే కోలిన్ అనే పోషకం మెదడు చురుకుదనాన్ని పెంచుతుంది.
ఇవి శరీరంలో ఉన్న హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ను తగ్గించి కణాల నష్టాన్ని నివారిస్తాయి.
విటమిన్ A, సెలీనియం వంటి పోషకాలు రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి.
విటమిన్ D, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ అధికంగా ఉండటంతో ఎముకల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
కౌజు పిట్ట గుడ్లలో ఉండే ఓవోమ్యుకోయిడ్ ప్రోటీన్ యాంటీ అలర్జిక్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది.
విటమిన్ E, ప్రోటీన్లు చర్మానికి మెరుపును తెస్తాయి, సహజ కాంతిని ఇస్తాయి.
తిన్న ఆహారం సులభంగా జీర్ణం అవ్వడంతో శరీరానికి తగిన శక్తి లభిస్తుంది. బద్దకం పోతుంది.