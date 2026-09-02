పిల్లలకు క్యూట్ కన్నయ్య లుక్ ఇచ్చే సింపుల్ టిప్స్..!!

Published by: Bhoomi | Sep 02, 2026

బాలగోపాలుడి రూపానికి ఎల్లో కలర్ ధోతీ, కుర్తా ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 02, 2026

తలపై మెరిసే కిరీటాన్ని అమర్చితే కన్నయ్య అలంకరణ పర్ఫెక్ట్‌గా పూర్తవుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 02, 2026

కిరీటానికి అందమైన నెమలి ఈకను గుచ్చడం మర్చిపోకండి. ఇది కృష్ణుడి అసలైన రూపానికి ప్రతీక.

Published by: Bhoomi | Sep 02, 2026

కన్నయ్య చేతికి రంగురంగుల రాళ్లతో అలంకరించిన పిల్లనగ్రోవిని ఇవ్వడం ద్వారా లుక్ పరిపూర్ణమవుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 02, 2026

మెడలో ముత్యాలు లేదా పూసల హారాలు తొడిగితే రాజసం ఉట్టిపడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 02, 2026

చందనం లేదా సిందూరంతో నుదుటిపై తిలకం లేదా నామం తీర్చిదిద్దితే దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక కళ వస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 02, 2026

భుజాలకు మెరిసే బాజుబంద్ లేదా ఫ్యాన్సీ పట్టీలు కడితే ఫోటోలలో ఎంతో క్యూట్‌గా కనిపిస్తారు.

Published by: Bhoomi | Sep 02, 2026

చేతిలో చిన్న అలంకరించిన వెన్న కుండను ఉంచితే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోషూట్‌లకు పర్ఫెక్ట్ పోజ్ లభిస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 02, 2026

పాపలకు లేదా బాబులకు కాళ్లకు మువ్వలు ఉండే పట్టీలు తొడిగితే నడుస్తున్నప్పుడు ముద్దుగా ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 02, 2026

చర్మానికి హాని కలగని కాటుకతో కళ్లు తీర్చిదిద్ది, దిష్టి తగలకుండా చిన్న చుక్క పెట్టండి.

Published by: Bhoomi | Sep 02, 2026

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