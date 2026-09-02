పిల్లలకు క్యూట్ కన్నయ్య లుక్ ఇచ్చే సింపుల్ టిప్స్..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 02, 2026
బాలగోపాలుడి రూపానికి ఎల్లో కలర్ ధోతీ, కుర్తా ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 02, 2026
తలపై మెరిసే కిరీటాన్ని అమర్చితే కన్నయ్య అలంకరణ పర్ఫెక్ట్గా పూర్తవుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 02, 2026
కిరీటానికి అందమైన నెమలి ఈకను గుచ్చడం మర్చిపోకండి. ఇది కృష్ణుడి అసలైన రూపానికి ప్రతీక.
Published by:
Bhoomi
| Sep 02, 2026
కన్నయ్య చేతికి రంగురంగుల రాళ్లతో అలంకరించిన పిల్లనగ్రోవిని ఇవ్వడం ద్వారా లుక్ పరిపూర్ణమవుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 02, 2026
మెడలో ముత్యాలు లేదా పూసల హారాలు తొడిగితే రాజసం ఉట్టిపడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 02, 2026
చందనం లేదా సిందూరంతో నుదుటిపై తిలకం లేదా నామం తీర్చిదిద్దితే దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక కళ వస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 02, 2026
భుజాలకు మెరిసే బాజుబంద్ లేదా ఫ్యాన్సీ పట్టీలు కడితే ఫోటోలలో ఎంతో క్యూట్గా కనిపిస్తారు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 02, 2026
చేతిలో చిన్న అలంకరించిన వెన్న కుండను ఉంచితే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫోటోషూట్లకు పర్ఫెక్ట్ పోజ్ లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 02, 2026
పాపలకు లేదా బాబులకు కాళ్లకు మువ్వలు ఉండే పట్టీలు తొడిగితే నడుస్తున్నప్పుడు ముద్దుగా ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 02, 2026
చర్మానికి హాని కలగని కాటుకతో కళ్లు తీర్చిదిద్ది, దిష్టి తగలకుండా చిన్న చుక్క పెట్టండి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 02, 2026
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