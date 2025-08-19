తేనె, నిమ్మకాయ కలిపిన మిశ్రమాన్ని పెదాలపై పూయాలి. ఇలా చేస్తే పిగ్మెంటెషన్ తగ్గిపోతుంది.
రోజ్ పెటల్ లిప్ టింట్ మాస్క్ వేసుకుంటే మీ పెదాలు సహజంగా ఎర్రగా కనిపిస్తాయి.
మీ పెదాలు ఎర్రగా మారేందుకు బీట్ రూట్ గ్లో మాస్క్ బాగా పనిచేస్తుంది.
మీ పెదాలకు కలబంద మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల పగిలిన పెదాలు మృదువుగా అవుతాయి.
ఈ మాస్క్ మీ పెదాలపై పిగ్మెంటేషన్, పెదాల పగుళ్లను నయం చేస్తుంది.
పసుపుతో మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల పెదాల పిగ్మెంటేషన్ తగ్గి.. టోన్ పెరుగుతుంది.
ఎక్స్ఫోలియేటింగ్ లిప్ మాస్క్ డెడ్ స్కిన్ను తొలగించి, పెదాలను మృదువుగా, మెరుపును పెంచుతుంది.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. పాటించే ముందు వైద్యుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.
Weight Gains Tiffins: ఇది బరువు తగ్గించే టిఫన్స్ అనుకుంటే అది మీ అపోహ.. ఇవి తింటే బరువు పెరగడం ఖాయం!