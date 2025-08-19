నల్లని పెదాలు ఎర్రగా మారాలంటే ఇలా చేయండి!

Harish Darla
Aug 19,2025
';

నిమ్మకాయ, తేనె

తేనె, నిమ్మకాయ కలిపిన మిశ్రమాన్ని పెదాలపై పూయాలి. ఇలా చేస్తే పిగ్మెంటెషన్ తగ్గిపోతుంది.

 ';

రోజ్ పెటల్ మాస్క్

రోజ్ పెటల్ లిప్ టింట్ మాస్క్ వేసుకుంటే మీ పెదాలు సహజంగా ఎర్రగా కనిపిస్తాయి.

 ';

బీట్ రూట్ గ్లో మాస్క్

మీ పెదాలు ఎర్రగా మారేందుకు బీట్ రూట్ గ్లో మాస్క్ బాగా పనిచేస్తుంది.

';

కలబంద మాస్క్

మీ పెదాలకు కలబంద మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల పగిలిన పెదాలు మృదువుగా అవుతాయి.

 ';

లిప్ లైటినింగ్ మాస్క్

ఈ మాస్క్ మీ పెదాలపై పిగ్మెంటేషన్, పెదాల పగుళ్లను నయం చేస్తుంది.

 ';

పసుపు

పసుపుతో మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల పెదాల పిగ్మెంటేషన్ తగ్గి.. టోన్ పెరుగుతుంది.

 ';


ఎక్స్‌ఫోలియేటింగ్ లిప్ మాస్క్ డెడ్ స్కిన్‌ను తొలగించి, పెదాలను మృదువుగా, మెరుపును పెంచుతుంది.

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. పాటించే ముందు వైద్యుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

 ';

VIEW ALL

Weight Gains Tiffins: ఇది బరువు తగ్గించే టిఫన్స్ అనుకుంటే అది మీ అపోహ.. ఇవి తింటే బరువు పెరగడం ఖాయం!

Monsoon Season: వర్షంలో ఎక్కువగా తడుస్తున్నారా..?.. మీ జుట్టును కాపాడుకునే సీక్రెట్ చిట్కాలు..!

షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు అమృతం ఇది! చూస్తే అస్సలు వదలిపెట్టరు!

తళతళలాడే ముఖం..పింక్ కలర్‌తో మెరిసిపోండి!
Read Next Story