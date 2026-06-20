Love Attraction: పొడవైన అబ్బాయిలంటే హైట్ తక్కువ అమ్మాయిలు ఇష్టపడతారా?

Published by: Harish Darla | Jun 20, 2026

అబ్బాయిలు పొడవుగా ఉంటే వారి పక్కన ఉన్న అమ్మాయిలు ఎంతో సేఫ్టీగా భావిస్తారట.

Published by: Harish Darla | Jun 20, 2026

పొడవుగా ఉండడం వల్ల అబ్బాయిలంటే అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఆకర్షితులవుతారట

Published by: Harish Darla | Jun 20, 2026

పొడవైన అబ్బాయిల కౌగిలింత అమ్మాయిలకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుందట

Published by: Harish Darla | Jun 20, 2026

తమ కంటే ఎవరైనా ఎక్కువ హైట్‌గా ఉన్నప్పుడు పక్కన ఉండే మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిపోతుందట

Published by: Harish Darla | Jun 20, 2026

ఇతరులతో పోలిస్తే పొడవైన వ్యక్తులు అమ్మాయిలకు ఎక్కువ ఆకర్షణగా కనిపిస్తారట

Published by: Harish Darla | Jun 20, 2026

సినిమాల్లో పుస్తకాల్లో అబ్బాయిల అందాన్ని పొడవుతో కొలమానంగా చూస్తారట. అందుకే అమ్మాయిలకు ఎక్కువగా నచ్చుతుందట

Published by: Harish Darla | Jun 20, 2026

ఇలా ఎన్నో వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల హైట్ ఎక్కువగా ఉండే మగాళ్లను అమ్మాయిలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారట.

Published by: Harish Darla | Jun 20, 2026

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