Baking Option

వడ డీప్ ఫ్రై చేయకుండా ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్ లేదా ఓవెన్‌లో చేసుకోవచ్చు.

Vishnupriya
Feb 12,2026
Main Ingredients

ముందుగా వడ మిశ్రమం తయారు చేసుకోవాలి. ఉద్దిపప్పు లేకపోతే నల్లమినములతో వడ మిశ్రమం చేసుకుంటే చాలా మంచిది. అందులోనే కొద్దిగా తరిగిన వెల్లుల్లి, పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి.

Oil Control

ఆ తర్వాత పిండిని ప్లాస్టిక్ కవర్ పైన వడ లాగా తట్టుకొని దానిని ఎయిర్ ప్రేయర్ లో పెట్టుకోవాలి.

Sprinkle Oil

ఎయిర్ ఫ్రాయర్ లో ఇది పెట్టిన తర్వాత ఆయిల్ కేవలం పైన స్ప్రే చేయాలి.

Protein Rich Snack

ఈ వడలు ప్రోటీన్ ఎక్కువగా కలిగి ఉంటాయి. కానీ బరువుని మాత్రం పెంచవు

Weight Friendly

డైట్‌లో ఉన్నవాళ్లూ పరిమితంగా తినవచ్చు.

