వడ డీప్ ఫ్రై చేయకుండా ఎయిర్ ఫ్రయ్యర్ లేదా ఓవెన్లో చేసుకోవచ్చు.
ముందుగా వడ మిశ్రమం తయారు చేసుకోవాలి. ఉద్దిపప్పు లేకపోతే నల్లమినములతో వడ మిశ్రమం చేసుకుంటే చాలా మంచిది. అందులోనే కొద్దిగా తరిగిన వెల్లుల్లి, పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత పిండిని ప్లాస్టిక్ కవర్ పైన వడ లాగా తట్టుకొని దానిని ఎయిర్ ప్రేయర్ లో పెట్టుకోవాలి.
ఎయిర్ ఫ్రాయర్ లో ఇది పెట్టిన తర్వాత ఆయిల్ కేవలం పైన స్ప్రే చేయాలి.
ఈ వడలు ప్రోటీన్ ఎక్కువగా కలిగి ఉంటాయి. కానీ బరువుని మాత్రం పెంచవు
డైట్లో ఉన్నవాళ్లూ పరిమితంగా తినవచ్చు.