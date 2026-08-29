మాంసం కంటే పవర్ఫుల్.. ఈ చిన్న గింజలు తింటే గుండెపోటుకు చెక్!
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
100 గ్రాముల మెకడమియా నట్స్ తింటే ఏకంగా 740 కిలో క్యాలరీల శక్తి లభిస్తుంది. చికెన్ కంటే దాదాపు 7 రెట్లు ఎక్కువ బలాన్ని ఇస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
వీటిలో ఉండే మోనో అన్సాచురేటెడ్, పాలి అన్సాచురేటెడ్ మంచి కొవ్వులు గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ను పెంచి, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తాయి. గుండెపోటు రాకుండా కాపాడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
వీటిలో కార్బోహైడ్రేట్లు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. లో-గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉండటం వల్ల డయాబెటిస్ బాధితులకు రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ పెరగకుండా బలాన్నిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
ఇవి తింటే కడుపు నిండిన భావన కలిగి ఆకలి తగ్గుతుంది. ఫలితంగా ఇతర ఆహారాలపై వాంఛ తగ్గి బరువు తగ్గడానికి సాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
ఎక్కువ క్యాలరీలు, శక్తి అవసరమయ్యే పిల్లలు, బాలింతలు, గర్భిణులు, సన్నగా ఉండి బరువు పెరగాలనుకునే వారికి ఇవి ఎంతో మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు అదుపులో ఉండటంతో పాటు పక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
వీటిని ఉదయాన్నే నీళ్లలో నానబెట్టి సాయంత్రం తింటే చాలా తేలిగ్గా అరుగుతాయి. వెగటు లేకుండా హాయిగా తినవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
ఇవి ఎక్కువ శక్తినిస్తాయి కాబట్టి రోజూ కేవలం 4 నుంచి 6 నట్స్ తింటే సరిపోతుంది. ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా కూడా తినవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
ఇవి మిగతా డ్రై ఫ్రూట్స్ కంటే కాస్త ఖరీదైనవి. కేజీ దాదాపు రూ.3000 నుండి రూ.4000 వరకు ఉంటుంది. అయినా తక్కువ పరిమాణంలో తిన్నా లభించే ప్రయోజనాలు చాలా ఎక్కువ.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
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