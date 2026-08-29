మాంసం కంటే పవర్‌ఫుల్.. ఈ చిన్న గింజలు తింటే గుండెపోటుకు చెక్!

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

100 గ్రాముల మెకడమియా నట్స్ తింటే ఏకంగా 740 కిలో క్యాలరీల శక్తి లభిస్తుంది. చికెన్ కంటే దాదాపు 7 రెట్లు ఎక్కువ బలాన్ని ఇస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

వీటిలో ఉండే మోనో అన్సాచురేటెడ్, పాలి అన్సాచురేటెడ్ మంచి కొవ్వులు గుడ్ కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచి, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. గుండెపోటు రాకుండా కాపాడతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

వీటిలో కార్బోహైడ్రేట్లు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. లో-గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉండటం వల్ల డయాబెటిస్ బాధితులకు రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ పెరగకుండా బలాన్నిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

ఇవి తింటే కడుపు నిండిన భావన కలిగి ఆకలి తగ్గుతుంది. ఫలితంగా ఇతర ఆహారాలపై వాంఛ తగ్గి బరువు తగ్గడానికి సాయపడతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

ఎక్కువ క్యాలరీలు, శక్తి అవసరమయ్యే పిల్లలు, బాలింతలు, గర్భిణులు, సన్నగా ఉండి బరువు పెరగాలనుకునే వారికి ఇవి ఎంతో మంచిది.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు అదుపులో ఉండటంతో పాటు పక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

వీటిని ఉదయాన్నే నీళ్లలో నానబెట్టి సాయంత్రం తింటే చాలా తేలిగ్గా అరుగుతాయి. వెగటు లేకుండా హాయిగా తినవచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

ఇవి ఎక్కువ శక్తినిస్తాయి కాబట్టి రోజూ కేవలం 4 నుంచి 6 నట్స్ తింటే సరిపోతుంది. ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్‌గా కూడా తినవచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

ఇవి మిగతా డ్రై ఫ్రూట్స్ కంటే కాస్త ఖరీదైనవి. కేజీ దాదాపు రూ.3000 నుండి రూ.4000 వరకు ఉంటుంది. అయినా తక్కువ పరిమాణంలో తిన్నా లభించే ప్రయోజనాలు చాలా ఎక్కువ.

Published by: Bhoomi | Aug 29, 2026

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