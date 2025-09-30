ఎంతోమంది అమ్మాయిలకు తాటి చెట్టు అంత పొడుగు ఉందే జడ కావాలి అని కోరిక ఉంటుంది. ఇందుకోసం తప్పకుండా రోజ్ మెర్రీ ఆయిల్ ఉపయోగించడం ఉత్తమం.
రోజ్ మెర్రీ ఆయిల్ను కనీసం 1-2 స్పూన్ల పరిమాణంలో తీసుకోండి.
ఈ ఆయిల్ను జడకు సమంగా స్ప్రే చేయండి. పైన నుంచి కింద వరకు స్ప్రే చేయడం తప్పనిసరి.
స్ప్రే చేసిన తర్వాత సాఫీగా మసాజ్ చేయండి.. ముఖ్యంగా వెంట్రుకల లోపలకి ఈ ఆయిల్ చొరబడేలా చూసుకోండి.
రోజ్ మెర్రీ ఆయిల్ జుట్టు పెరుగుదలకు, దాని పటుత్వాన్ని.. పెంచడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
ఈ నూనె తెల్లా వారానికి కనీసం రెండుసార్లు తలపై స్ప్రే చేయండి.
ఇలా చెయ్యడం ద్వారా మీ జడ తాటి చెట్టు లాగా పెరుగుతుంది. జుట్టు మరింత బలంగా, ఆరోగ్యంగా మారుతుంది.
పైన చెప్పిన చిట్కాలు.. అధ్యయనాలు, వైద్య నిపుణుల సలహాల మేరకు చెప్పబడినవి. జి వీటికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.