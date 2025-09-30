Step 1: What You Need

ఎంతోమంది అమ్మాయిలకు తాటి చెట్టు అంత పొడుగు ఉందే జడ కావాలి అని కోరిక ఉంటుంది. ఇందుకోసం తప్పకుండా రోజ్ మెర్రీ ఆయిల్ ఉపయోగించడం ఉత్తమం.

Vishnupriya
Sep 30,2025
';

Step 2: Prepare the Oil

రోజ్ మెర్రీ ఆయిల్‌ను కనీసం 1-2 స్పూన్ల పరిమాణంలో తీసుకోండి.

';

Step 3: How to Apply

ఈ ఆయిల్‌ను జడకు సమంగా స్ప్రే చేయండి. పైన నుంచి కింద వరకు స్ప్రే చేయడం తప్పనిసరి.

';

Step 4: Massage the Scalp

స్ప్రే చేసిన తర్వాత సాఫీగా మసాజ్ చేయండి.. ముఖ్యంగా వెంట్రుకల లోపలకి ఈ ఆయిల్ చొరబడేలా చూసుకోండి.

';

Step 5: Benefits of Rosemary Oil

రోజ్ మెర్రీ ఆయిల్ జుట్టు పెరుగుదలకు, దాని పటుత్వాన్ని.. పెంచడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

';

Step 6: How Often to Use

ఈ నూనె తెల్లా వారానికి కనీసం రెండుసార్లు తలపై స్ప్రే చేయండి.

';

Step 7: Visible Results

ఇలా చెయ్యడం ద్వారా మీ జడ తాటి చెట్టు లాగా పెరుగుతుంది. జుట్టు మరింత బలంగా, ఆరోగ్యంగా మారుతుంది.

';

Disclaimer

పైన చెప్పిన చిట్కాలు.. అధ్యయనాలు, వైద్య నిపుణుల సలహాల మేరకు చెప్పబడినవి. జి వీటికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.

 ';

VIEW ALL

Spinach Dosa: పాలకూర దోశ.. సర్వ రోగాలు మటుమాయం చేసే టిఫన్..!

Hibiscus Tea: మందార 'టీ'..తాగితే సూపర్ కిక్కు!

Single Heroines: నాలుగు పదుల వయసు దాటినా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోని హీరోయిన్లు.. ఎవరంటే..!

Weight Loss Tips: ఈ సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే.. మీ పొట్టకొవ్వు ఛూమంతర్‌లా కరిగిపోతుంది..
Read Next Story